Afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment. Ambasadorul Italiei i-a fost alături la inaugurare

Anul trecut, Ramona Bădescu și partenerii săi de afaceri, Cristina Tomescu și soțul ei italian, deschideau cu mare fast pinseria Occhio Pinsa, aducând astfel un colț autentic de Italia în București. Vedeta, care a trăit în peninsulă timp de 34 de ani, își dorea să ofere românilor o experiență culinară cât mai apropiată de gustul original al pinselor italiene. La evenimentul de lansare au participat numeroase vedete autohtone, printre care Dana Săvuică și chef Cătălin Scărlătescu, iar Alfredo Durante, ambasadorul Italiei, a tăiat panglica alături de Ramona și echipa sa.

Afacerea Ramonei Bădescu a dat faliment

Din păcate, la mai puțin de un an de la deschidere, afacerea a fost nevoită să își închidă porțile. Surse din conducerea Occhio Pinsa au confirmat pentru CANCAN.RO falimentul societății, invocând condițiile economice dificile și imposibilitatea de a menține activitatea la parametrii necesari.

La momentul inaugurării, Ramona Bădescu mărturisea că a muncit intens pentru acest proiect:

„Îmi doream ca după 34 de ani de când locuiesc în Italia să aduc aici ceva gustos. A luat naștere acest concept în patru luni. Suntem două femei în zodia Săgetător care atunci când am decis să facem acest concept nu ne-am mai dat în lături de la nimic, am muncit, am făcut sacrificii. Am creat acest loc în care mă simt ca acasă în Roma și mi-am dorit să le ofer și românilor mei o pinsa ca la ea acasă”, declara pentru CANCAN.RO Ramona.

Ambasadorul Italiei a lăudat calitatea pinsei, considerând-o una dintre cele mai bune pe care le-a gustat. Cu toate acestea, nici locația centrală, nici ingredientele de top, nici baia „instagramabilă” nu au fost suficiente pentru a menține afacerea pe linia de plutire. În perioada următoare, un administrator judiciar va gestiona procedura de lichidare, recuperarea creanțelor și plata datoriilor către creditori. Clienții, furnizorii și colaboratorii vor fi informați cu privire la stadiul procesului și termenele de revendicare.

Pentru Ramona Bădescu, închiderea Occhio Pinsa nu înseamnă renunțarea la visul ei, ci o acceptare a realității economice dificile. Artista rămâne recunoscătoare față de clienți, colaboratori și susținători și speră că experiența acumulată va fi folosită în viitoare proiecte gastronomice mai sustenabile.

Artista, dezvăluiri despre viața în Italia

În cadrul unui interviu oferit recent, Ramona Bădescu a vorbit cu multă deschidere despre experiențele din Italia, dar mai ales despre cum a reușit să ajungă acolo. Prin prima unui contract, artista a reușit să își consolideze o carieră în Italia.

„Am avut un contract prin ARIA (Agenția Română de Impresariat Artistic). (…) Tata chiar a venit la București să verifice acel contract. La un moment dat, având puțină frică de tata, am zis: „Lasă, ce să mă mai duc eu acolo?! Stau aici. Și aici stau bine. Câștigasem „Steaua fără nume', mai făceam turnee cu Tavi Ursulescu, Horia Moculescu îmi scrisese o melodie, Jolt Kerestely îmi scrisese melodia „Când ai 20 de ani. Eram integrată în viața muzicală și artistică din România. Am rupt contractul. Apoi, am sunat-o pe Rora, Aurora Andronache, de la TVR, și i-am spus: ‘Rora, am rupt contractul, nu mai plec.’ Și ea mi-a spus: ‘Nu ești normală la cap! Du-te! E pentru o lună de zile. Ce ai de pierdut? Vezi Italia și te întorci.’ Și am dat telefon imediat. Am reușit să recuperez acel contract și am plecat”, a spus Ramona Bădescu pentru VIVA!

Deși inițial era vorba să stea o lună, Ramona Bădescu a petrecut 35 de ani în Italia, o perioadă care a transformat-o complet și a învățat-o o mulțime de lecții.

„Luna aceea din contract s-a transformat în 35 de ani. Am plecat pe 29 martie 1990. (…) Poate, cine știe?, și în România reușeam să fac multe lucruri, dar nu câte am făcut în Italia, unde am reușit să cunosc niște persoane, am ajuns să lucrez în Televiziunea Italiană, să joc în „Caracatița', dar și în străinătate, peste Ocean, în Los Angeles. Acolo am cunoscut-o pe soția lui Lee Strasberg, am stat o lună la ea și am concretizat cursul Strasberg, important pentru meseria mea de actriță. Multe lucruri pe care, într-un minut, nu le poți menționa.”

Foto: Arhiva ELLE

