Adrien Brody si Alexandra Dinu, impreuna in Romania pentru lansarea filmului “Bullet Head. Capcana mortala”

Laureatul cu Premiu Oscar a fost prezent marti seara la Cinema City Cotroceni, alaturi de Alexandra Dinu, protagonista rolului feminin, pentru a asista la prima proiectie a filmului ce va rula in cinematografele din Romania incepand din 5 ianuarie 2018.

Cei doi actori si-au facut aparitia pe covorul rosu in fata unui numar impresionant de invitati. Relaxati si incantati de prezenta in Romania, Adrien Brody si Alexandra Dinu au acordat scurte interviuri si au tinut apoi un discurs in sala de proiectie despre implicarea lor in productia de Hollywood.

Filmul “Bullet Head. Capcana mortala” ii are ca protagonisti pe Adrien Brody, John Malkovich, Antonio Banderas, precum si pe Alexandra Dinu, actrita din Romania fiind singura prezenta feminina din film.

“Mi-am dorit dintotdeauna sa joc alaturi de Adrien Brody, unul dintre actorii mei preferati. El este motivul pentru care am acceptat rolul din acest film, cu toate ca nu este unul foarte complex. Este prima mea experienta intr-un film american si sunt recunoscatoare pentru acest lucru. Stiu ca ma asteapta un drum lung si greu aici, insa am determinarea, curajul si ambitia de a munci pentru a ajunge acolo unde doresc. Ma bucur foarte mult ca Adrien a acceptat invitatia mea de a veni in Romania pentru premiera, iar sprijinul lui inseamna foarte mult pentru mine. Ma bucur mult ca am reusit sa fac aceasta premiera si acasa, la Bucuresti”, spune Alexandra Dinu.

Actorul Adrien Brody, premiat cu trofeul Oscar in 2003 pentru rolul din “Pianistul”, are la activ filme de succes precum „The Thin Red Line”, „Cadillac Records”, „Midnight in Paris”, si distinctii precum Premiul Cesar, National Society of Film Critics Award, Black Reel Award.

“Bullet Head. Capcana mortala” reprezinta debutul la Hollywood al Alexandrei Dinu, dupa mai bine de zece ani de activitate profesionala in lumea filmului italian, timp in care a avut roluri in productii de succes in industria cinematografica italiana, precum „Capri”, „L’Isola”, „Rosso San Valentino” ori „La Farfalla Granata”.