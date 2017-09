EXCLUSIV: Alexandra Dinu, dezvaluiri despre noua ei viata, in ELLE Octombrie

Alexandra Dinu, o prezenta discreta, dar cu o cariera infloritoare de actrita in Italia, isi face debutul la Hollywood.

Au trecut aproape trei ani de cand Alexandra Dinu a decis sa se mute in Los Angeles. De atunci a jucat deja alaturi de John Malkovich si Antonio Banderas, iar acum ii are parteneri de platou pe Adrien Brody in „Bullet Head” si pe Pierce Brosnan in thriller-ul „Final Score”.

Ce a determinat-o insa sa se mute in America ne-a dezvaluit chiar ea. „La un moment dat, am simtit ca imi doresc o schimbare – noi provocari, oportunitati si experiente. Cautam, intr-un mod sau altul, o renastere dupa ce trecusem printr-o perioada foarte grea. Fiul meu, Mario, suferise doua operatii la inima, timp in care i-am acordat toata atentia. Au fost doi ani in care am anulat tot, iar la finalul lor m-am regasit foarte obosita si confuza. Am fost intotdeauna adepta schimbarilor si orice schimbare este o evolutie pentru mine. Nu am plecat in America in cautarea rolului vietii. Acesta poate veni de oriunde. Poti sa locuiesti in Romania sau in Europa, acum in cinematografie nu mai exista granite. Mutarea la Los Angeles este pur si simplu o noua etapa din viata mea”, ne-a dezvaluit Alexandra Dinu.

Rolul din filmul „Final Score”, un thriller care va avea premiera in 2018 si in care Alexandra joaca alaturi de Dave Bautista si Pierce Brosnan, a fost si cel mai solicitant din cariera ei. „Personajul meu din acest film este total diferit de tot ceea ce am jucat pana acum: face parte dintr-un grup de criminali, este o persoana cruda si violenta, iar pentru a intra in pielea personajului am invatat tehnici de lupta Krav Maga vreme de trei luni. Am filmat o luna la Londra, iar filmarile in sine au fost foarte solicitante fizic si psihic, s-a filmat doar noaptea. In acea perioada, noaptea devenise zi, iar ziua noapte, fapt ce a avut un impact puternic asupra mea. Acest rol m-a marcat mai mult decat tot ce am jucat pana acum.”

Despre relatia cu fiul ei, Mario, Alexandra vorbeste cu multa emotie. „Eram foarte tanara cand am devenit mama, iar la scurt timp am ramas doar noi doi, eu si Mario, insa nu pot spune ca am fost vreodata singura. Am invatat foarte multe lucruri impreuna cu el, am crescut practic impreuna. Chiar si in cele mai dificile momente am stiut ca Mario este tot ceea ce mi s-a intamplat mai bun, iar asta mi-a dat forta sa merg mai departe”.

Viata amoroasa a Alexandrei s-a aflat mereu in atentia presei, in special a celei din Romania, lucru despre care actrita nu are deloc cuvinte de lauda. „Sunt foarte dezamagita de presa din Romania, care a creat tot felul de presupuse relatii. Nu verifica sursele si este suficient sa te vada in compania unui prieten ca sa spuna ca ai o relatie….Am invatat din greselile mele si din relatiile mele si fiecare etapa m-a ajutat sa ma cunosc mai bine, sa inteleg cine sunt si ce imi doresc. Acum sunt intr-o relatie de trei ani de zile si in momentul acesta sunt fericita.”

Alexandra Dinu ne-a vorbit si despre viata in America, o posibila reintoarcere in Romania, despre sporturile care ii plac, vacante, carti, si multe alte surprize pe care le vei gasi citind interviul exclusiv din ELLE Octombrie 2017!

Tricou din bumbac, Amiri, 335 euro, www.stylebop.com, si jacheta din piele, Manokhi, 1.021 euro.

Interviu de Alina Baisan

Fotografii: Michael Groeger.

Realizatori: Domnica Margescu si Cristina Craciun.

Machiaj: Claudia Marchetti/The Green Apple Italia.

Coafura: Giovanni Erroi/The Green Apple Italia.

Asistent foto: Phillippe Arlt.