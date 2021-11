Adriana Trandafir și Maria Speranța, primele declarații după ce au părăsit „Asia Express”: „Aventura a fost fantastică”

Actrița Adriana Trandafir a concurat alături de fiica ei, Maria Speranța, în cea de-a patra ediție a show-ului concurs Asia Express difuzat de Antena 1.

Cea de-a noua etapă din Asia Express – Drumul Împăraților, ultima din Iordania a adus încă o eliminare surprinzătoare. Este vorba despre echipa formată din Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, care au ajuns ultimele din cursa pentru ultima șansă.

Momentul în care Irina Fodor a dezvăluit că diamantul din cufăr este unul roșu și că acest lucru înseamnă finalul competiției pentru Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, a fost unul emoționant, atât pentru cele două, cât și pentru echipele rămase în competiție.

„Este ireal că suntem aici. Nu sunt supărată că am ieșit, a fost o poveste extraordinară. În nouă etape ne-am depășit pe noi”, a spus Maria Speranța.

„Drumul nostru în Asia Express a semănat cu un curcubeu. (…) Trebuie să merg la psiholog pentru că mă vad numai în cursă.”, a dezvăluit Adriana Trandafir.

„Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri. Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva personal și aș vrea să vă mulțumesc pe rând”, a mai adăugat ea.

„Faptul că astăzi am pierdut, nu am pierdut războiul, războiul l-am câștigat încă de la început, atunci când nu am pierdut nici din prima, nici din a doua și uite așa. Câte războaie am câștigat? Nouă! Nu sunt supărată că am ieșit, nu am absolut niciun gând rău”, au povestit cele două concurente eliminate.

La scurt timp după difuzarea episodului în care au fost eliminate, Maria Speranța a transmis un mesaj emoționant prin intermediul contului ei de Instagram. „Nu am cuvinte să descriu această experiență, o semifinală splendidă dar așa e jocul. Mulțumim pentru toate mesajele, mulțumim pentru gânduri, mulțumim echipei și mulțumim familiei Asia Express”, a scris tânăra.

Lidia Buble & Estera, Mihai Petre & Elwira, Cosmin & Eliza Natanticu, Cuza & Emi sunt cele patru echipe care au primit pașaportul pentru Israel, ultima etapă din Asia Express – Drumul Împăraților.

