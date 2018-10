Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman s-a căsătorit cu Tom Cruise

Nicole Kidman a vorbit recent într-un interviu pentru New York Magazine despre căsnicia cu Tom Cruise și fenomenul #MeToo. „M-am căsătorit foarte tânără, dar cu siguranță nu a fost un act de curaj și putere pentru mine, am făcut-o pentru protecție. M-am căsătorit din dragoste, dar mariajul cu un bărbat foarte influent m-a ținut departe de abuzurile sexuale. Lucram, dar încă eram foarte atentă în jur. Iar atunci când am încheiat acea relație la 32, 33 de ani, am fost nevoită să mă maturizez”, spune actrița.

Kidman nu a dat detalii specifice despre vreun moment personal #MeToo care să fi avut loc în viața ei, mișcarea în sprijinul supraviețuitoarelor abuzurilor sexuale care a acaparat Hollywood-ul în urmă cu un an, când New York Times a scos la iveală prima acuzare împotriva producătorului Harvey Weinstein, dar a precizat că acestea au existat.

„Bineînțeles că am avut momente #MeToo, încă din copilărie. Dar aș vrea să le expun într-un articol? Nu. Au intervenit în munca mea? Bineînțeles. Sunt deschisă și sinceră. Vreau ca partea bună a experiențelor și emoțiilor mele să fie exploatate, folosite, și nu mă refer doar la hărțuirea sexuală. Mă refer la pierderi, moarte, întregul decurs al vieții. Dar vreau să fie relatate de oamenii potriviți. Lucrez la un film cu Charlize Theron și Margot Robbie despre Roger Ailes” (fostul CEO al Fox News, acuzat de hărțuire sexuală de mai multe femei).

Nicole Kidman va interpreta rolul prezentatoarei de știri Gretchen Carlson, una dintre femeile care l-au acuzat pe Roger Ailes de abuz sexual.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK