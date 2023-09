Adelina Pestrițu, experiență neplăcută în trafic: „Aproape am făcut un atac de cord”

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri.

Adelina Pestrițu este activă pe rețelele de socializare și le împărtășește deseori urmăritorilor săi experiențele prin care trece. Recent, vedeta a întâmpinat o situația neplăcută atunci când se afla în trafic și a ales să vorbească despre asta. Creatoarea de conținut a fost speriată de urmele lăsate de un afiș pe un autobuz.

Adelina Pestrițu, soțul ei, Virgil Șteblea, și fiica lor, Zenaida, și-au petrecut vacanța în Statele Unite ale Americii, unde în trecut vedeta exprima dorința de a-și construi o nouă viață. Pe parcursul vacanței, creatoarea de conținut părea că trăiește cu adevărat o escapadă de vis, dar a recunoscut că s-a confruntat și cu diferite probleme.

Problemele au continuat și la plecarea spre România, iar vedeta a povestit cu lux de amănunte pe rețelele de socializare tot ce s-a întâmplat.

„Decolarea asta a fost făcută sub sunet de alarme din cauza uraganului Hilary, care fix în momentul plecării noastre era în desfășurare în Los Angeles. Și recunosc că a fost cea mai stresantă din câte am trăit vreodată. Ce-i drept, la momentul la care a lovit California și-a pierdut din intensitate (inițial a fost gradul 4) și s-a transformat într-o ploaie tropicală, cu avertizări care mai de care mai înfiorătoare. Cel puțin pentru un om ca mine, cu mare frică de turbulențe și mai nou… de uragane. Unde mai pui că după toate astea „și-a făcut apariția” și un cutremur de 5.1 care ne-a prins în aeroport. După 3h am reușit să decolăm și chiar dacă nu se vede stresul pe fața mea în pozele astea, să știți că a fost din plin. Ce să zic?! Frumoasă vacanța în America, dar finalul ei intră în istorie. Acum vreau să ajungem acasă cu bine și să mănânc o supă cum numai noi (românii) știm sa facem”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Vacanța din America a fost presărată cu mai multe momente neplăcute, Adelina Pestrițu povestind pe social media ce s-a întâmplat. Fosta prezentatoare TV avea un mare dor de a petrece timpul într-un parc de distracții alături de soțul și fiica sa, dar o fobie de-a sa a determinat-o să renunțe la idee. Pe platformele de socializare, vedeta a împărtășit că după o așteptare de peste o oră pentru a se bucura de mașinuțele din parc, a observat un afiș care avertiza persoanele claustrofobe cu privire la posibilele dificultăți întâmpinate în zona de joacă amplasată în subsol.

Astfel, Adelina Pestrițu a luat imediat decizia de a renunța și nu s-a alăturat familiei sale în acea distracție, alegând să rămână la aer liber. Creatoarea de conținut a mărturisit că de câțiva ani se confruntă cu teama de spațiile închise, care îi provoacă stări de neliniște.

„Am așteptat o oră la o coadă să mă dau în niște mașinuțe și fix înainte să mă urc în masinuță, am citit avertizarea pentru cei care au teamă de spații închise. Eu sunt în categoria asta de mulți ani, cei cu claustrofobie, și am fugit mâncând pământul. Acum stau și îi aștept pe ai mei, pentru că ei s-au dus, evident, ei se bucură de multe senzații tari în parcul ăsta. Eu mai întâi citesc avertizările și de data asta am zis pas. Îi aștept afară, la aer curat, fără frică de nimic. Nu-mi trebuie mie niciun subsol, niciun spațiu închis. Să fie clar! (…) Oricum, aveam o senzație dubioasă, cu un gol în stomac, de când am văzut că sunt foarte mulți oameni într-un spațiu închis și coboram din ce în ce mai multe scări. Începuse scenariile să se activeze”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.