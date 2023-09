Anca Serea, confesiune emoționantă pe internet. Ce a povestit vedeta: "Sunt recunoscătoare pentru..."

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

La vârsta de 42 de ani, Anca Serea poate afirma că trăiește viața pe care multe femei și-ar dori-o. Se bucură de celebritate și are o familie superbă . Până în prezent, vedeta a obținut cele mai mari realizări atât pe plan personal, cât și profesional. Acasă, este o soție și mamă devotată, iar în fața lumii, Anca Serea este cunoscută ca model, prezentatoare, creatoare de conținut și antreprenoare.

Deși sunt mai tot timpul ocupați, Anca Serea și Adi Sînă au avut planuri mari pentru această vară. Cei doi soți au avut escapade atât în țară, cât și în străinătate, alături de copii, dar și pentru o vacanță romantică doar în doi.

Anca Serea a mărturisit pe conturile ei de socializare că este recunoscătoare pentru toate experiențele frumoase pe care le-a trăit în această vară.

„Vă pup, dragilor. Astăzi este ultima zi de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic, iar noi am plecat de la mare, din locul nostru preferat. Parcă am vrea să mai dureze un pic zilele calde, să ne mai mângăie razele blânde ale soarelui, să ne bălăcim în valuri și să ne plimbăm de dimineața până seara fără griji. Fac însă o recapitulare mentală a ultimelor 3 luni minunate de vacanță, încărcate de plimbări, locuri și oameni noi, experiențe și amintiri frumoase culese de toți membrii familiei și sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit. Sunt sigură că ne așteaptă și în continuare alte aventuri și mai interesante, prilejuite de școală, de revederea cu colegii și prietenii, de noile colaborări, care ne vor bucura zilele de toamnă și ne vor alina nostalgia după vară. Voi cum ați petrecut vara aceasta? Pe unde v-ați aventurat? Ce amintiri frumoase ați adunat?”, a scris Anca Serea pe rețelele sale de socializare.