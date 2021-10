Adele a fost întrebată despre viața ei sexuală, iar răspunsul face valuri pe internet

Adele a profitat de weekend pentru a răspunde live întrebărilor pe care le-au avut cei care o urmăresc pe Instagram.

În timp ce majoritatea întrebărilor au fost legate de muzica ei și de lansarea noului album, cineva a decis să meargă un pic mai departe. Fanii cântăreței au fost șocați când acesteia i s-a pus o întrebare indiscretă, iar ea a părut să nu înțeleagă la ce se referă.

„What is my body count? What does that mean?”, a spus ea, citind întrebarea și părând nedumerită. Termenul folosit de fan este din argoul american și se referă la numărul de persoane cu care cineva a făcut sex.

Adele a trecut la următoarea întrebare, fără să ceară lămuriri suplimentare, dar reacțiile de pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară.

„Nu pot trece peste faptul că cineva a întrebat-o pe Adele despre body count????? Sunt pe jos”, a scris un comentator.

Un alt fan s-a declarat convins că Adele știa foarte bine despre ce e vorba, dar a preferat să sară peste întrebare.

Adele și-a anunțat săptămâna trecută revenirea în peisajul muzical după șase ani de la ultimul ei album, printr-o avalanșă de vești bune pentru fani. Starul a lansat un teaser pentru noul ei videoclip, Easy On Me, a apărut pe copertele Vogue US și Vogue UK, dând totodată un interviu în care a vorbit pe larg despre anii de după divorțul de Simon Konecki, și a dat de înțeles că noul ei album, 30, se va lansa undeva pe la mijlocul lui noiembrie.

În interviul acordat Vogue, Adele a mărturisit că divorțul l-a afectat pe fiul ei care are acum nouă ani, și că albumul este un mod de a-i explica acestuia prin ce au trecut părinții lui și de ce era necesar să se despartă. „Nu am vrut să ajung ca mulți alți oameni pe care îi cunoșteam. Nu eram nefericita nefericitelor, dar aș fi ajuns nefericită dacă nu m-aș fi pus pe primul loc.”

