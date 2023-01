Adela Popescu și Radu Vâlcan, dezvăluiri despre cum și-au neglijat viața de cuplu: „Este normal”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton și sunt prezenți pe micile ecrane de ani buni. Cu toate acestea, cei doi nu neglijează deloc viața de familie, iar creșterea celor trei băieți ai lor este important. Totuși, când vine vorba despre relația de cuplu, Adela și Radu au recunoscut că au pus-o pe locul doi.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit că au existat momente în care au pus relația pe locul doi în urma celorlalte priorități. Astfel, de multe ori viața de părinte a fost motivul pentru care s-au neglijat reciproc, însă sunt de părere că este normal să se mai întâmple și așa.

Cu toate acestea, cei doi încearcă să își găsească timp de petrecut în doi. Astfel, de multe ori sunt ajutați de familie, Adela Popescu dezvăluind că mama ei este un real sprijin pentru momentele când trebuie să plece de acasă. Radu Vâlcan a precizat că, din când în când, găsesc puțin timp pentru mici „escapade” și reușesc să se înțeleagă din priviri.

„Nici nu ştiu dacă să mai povestim. Da, am plecat la o piesă de teatru şi am rezistat fix până când a început actul doi. Ne-am înţeles din priviri şi am fugit repede înapoi acasă”, a declarat Radu.

„De regulă, în weekend copiii petrec mai mult timp cu mama mea. Aşa că, în ultima vreme, am reuşit să ajungem de câteva ori la teatru sau pur şi simplu la câte o masă cu prietenii noștri”, a spus Adela.