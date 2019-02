Adela Popescu, exclusiv pentru ELLE: „Chiar și eu am simțit presiunea colegelor mele care au născut mai slabe decât am reușit eu să fiu la șase luni după naștere”

Adela Popescu a fost invitată în prima ediție a celui de-al doilea sezon #ELLEnutace, alături de Monica Jitariuc, unde, împreună cu gazdele emisiunii, Ioana Ulmeanu și Crina Alexe, au dezbătut un subiect prea puțin discutat astăzi, și anume modul în care se împletește maternitatea cu locul de muncă, presiunea care se pune pe femei de a duce la capăt cu succes atât responsabilitățile de la job, cât și cele de creștere a copilului.

În contextul discuției despre presiunea care se pune pe femeile care nasc să revină în timp record la greutatea și aspectul dinainte de a fi rămas însărcinate, Adela Popescu a povestit despre propria sa experiență: „Chiar și eu am simțit presiunea colegelor mele care au născut mai slabe decât am reușit eu să fiu la șase luni după ce am născut. Este ceva ce nu-ți spune nimeni direct, adică nu vine soțul și îți spune – băi, dar x cum a reușit și tu nu poți? – dar tu știi că a văzut și el ceea ce tu ai văzut, și atunci este o presiune pe care o pui și tu pe tine. Mi se pare că este o presiune nepotrivită și neindicată.'

Asupra acestui subiect s-a oprit și Keira Knightley anul trecut, când a criticat apariția perfectă a lui Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, în fața fotografilor, la doar câteva ore după naștere: „Faptul că Ducesa de Cambridge a ieșit din spital șapte ore mai târziu, machiată și cu pantofi cu toc în picioare, a fost nerealist și un aspect de neatins pentru o mulțime de femei.'

Deși în codul muncii regăsim legea care interzice concedierea femeilor din funcții după anunțarea angajatorului că este însărcinată, nu demult ne-am confruntat cu un astfel de caz. Femeile continuă să se teamă de evoluția carierei lor odată ce decid să aibă un copil. Adela Popescu a continuat prin a spune că maternitatea transformă femeile chiar și din punct de vedere profesional, într-un sens pozitiv, devenind mult mai eficiente.

„Dacă aș fi un angajator, cred că mi-aș dori să am femei care au acasă copii, pentru că pe mine maternitatea m-a transformat foarte mult, m-a făcut un om mult mai responsabil, mai empatic. Dacă aș fi un angajator mi-aș dori să am un om care să relaționeze mai bine cu ceilalți oameni; un om care are un copil acasă este mult mai eficient, nu mai pierde timpul, face lucrurile cu mai multă responsabilitate.”

