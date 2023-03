Adela Popescu, dezvăluiri despre revenirea pe micile ecrane: „O să mă întorc”

Foarte mulți se întreabă când anume se va întoarce Adela Popescu pe micile ecrane. Vedeta a vorbit recent despre revenirea ei în televiziune.

După ce s-a încheiat show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care l-a prezentat alături de Cabral Ibacka, Adela Popescu a luat decizia de a face o pauză de la televiziune, mai ales că înainte de competiția din Republica Dominicană a prezentat mulți ani emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Într-un interviu pentru Ego.ro, vedeta a vorbit despre întoarcerea pe micile ecrane.

„O să mă vezi. Știu că mi se pune întrebarea aceasta: „Și tu ce faci acum?”. În primă fază am senzația că ar trebui să mă simt prost, ca și cum e ceva de rău. Dar a fost o alegere. Eu mi-am dorit, după niște ani în care am muncit foarte mult, cu copii foarte mici. M-am trezit că sunt foarte obosită, realmente. Nu mai puteam să fiu creativă, nu mai puteam să ofer nimic din ce știu eu că pot. Atunci, am zis că trebuie să punem puțin stop, stăm puțin pe acasă, dormim, mâncăm, stăm cu copiii mai mult sau mai puțin, ieșim cu prietenii, nu ne grăbește nimeni, nu ne sună nimeni să ne trimită în anumite locuri și abia apoi când mă simt mai cu desaga plină, o să mă întorc. Da, acum au început, bineînțeles, niște discuții. Analizăm ce variante ar fi, ce ne place și ce ni se potrivește. O să mă vedeți, sigur.”