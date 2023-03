Adela Popescu și Radu Vâlcan, dezvăluiri despre relația lor. Cum gestionează conflictele: „Ne trece repede”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit într-un interviu pentru paginadepsihologie.ro detalii despre familia lor și viața cu trei copii. Prezentatoarea TV a explicat cum reușesc să păstreze un echilibru și să nu își neglijeze relația de cuplu.

„Suntem ca o barcă în derivă, deseori. Uneori pe un râu învolburat, alteori pe o mare liniștită. Dar, ca să revenim la exemple concrete, pe noi ne ajută faptul că ai noștri se culcă foarte devreme. Așadar, începând cu ora 20:00, ne putem ocupa de noi. Să bem un pahar, să vorbim, să nu vorbim, să ne uităm la un film. Am reușit, în timp, să ne împărțim destul de bine responsabilitățile. Iar după venirea celui de-al treilea copil am luat decizia să aducem acasă o bonă internă”, a spus Adela Popescu .

Radu Vâlcan a explicat faptul că au întâmpinat momente atunci când s-au simțit depășiți, mai exact atunci când s-a născut primul lor copil.

„Cu primul copil, Alexandru, am avut momente când eram depășiți. Părinți la început de drum. Apoi, Andrei ne-a scuturat puțin. Adrian ne-a adus liniștea pe care ne-o adusese, de fapt, Alexandru. Ce vreau să zic, copiii aduc fericirea, dar pentru foarte mulți este o iluzie. Trebuie să depășești stadiul de responsabilitate, presiunea asta ce te face să uiți că ești atât de norocos. Frustrări vor fi din belșug, probabil pentru tot restul vieții. Fie pentru că, într-un context anume, nu am lăsat copiii să se murdărească mai mult în noroi, fie că nu am stat încă două secunde îmbrățișați.”