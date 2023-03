Adela Popescu, confesiuni despre familia ei. Ce decizie a luat vedeta: „Până acum ne-am descurcat”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu are o relație apropiată cu fanii de pe social media și obișnuiește să le împărtășească acestora momente legate de viața ei. Recent, vedeta a făcut o serie de confesiuni pe Instagram și a dezvăluit, printre altele, faptul că ea și soțul ei, Radu Vâlcan, au luat împreună o decizie importantă și a explicat și motivul.

„Să știți că astăzi am făcut lucrurile cât de cât ca la carte. De dimineață s-a băut ceai cu lămâie pe stomacul gol. Cafeaua s-a băut cam la o oră după. S-a mâncat o omletă cu multe legume pe măsuța din parc unde mă găseam alături de unul din băieți. S-a mers la sală. După sală s-a mers la cumpărături. Am decis de acum trei săptămâni să nu mai mâncăm în oraș decât dacă e un eveniment mai special. Asta după un calcul al banilor pe care îi cheltuim la restaurante. Suma ne-a înfuriat. Așa că am decis să facem cumpărături mai multe o dată pe săptămână. Până acum ne-am descurcat foarte bine”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.