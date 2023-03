Cabral, luat prin surprindere de fiica lui, Inoke: „O chestie foarte ciudată”

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. S-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească. Sunt căsătoriți de 11 ani și au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago. Prezentatorul de la PRO TV mai are o fiică, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cabral a fost invitat recent în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Prezentatorul a vorbit, printre altele, și despre familia lui, inclusiv despre fiica lui cea mare. Cabral a dezvăluit faptul că a fost surprins de un gest făcut de Inoke.

„Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa o chestie foarte ciudată, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: „Măi, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani”. Ok, las-o așa și după aia îmi scrie: „Nu-mi mai trimite, doar am salariu”, a declarat Cabral Ibacka în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.