Adda, mesaj pentru medicii care i-au pus diagnostic greșit

Adda a vorbit deschis cu fiecare ocazie despre problemele ei de sănătate, despre boala de care suferă, dar și despre tratamentul pe care îl urmează. Artista a fost diagnosticată cu boala Lyme, după ce inițial i s-a spus că are o altă afecțiune și s-a tratat greșit. Cântăreața a făcut o mulțime de investigații și a mers la mai mulți medici.

Recent, Adda a primit pe contul ei personal de Instagram un mesaj de la o persoană, în care era întrebată dacă ar putea da mai multe detalii experiența ei cu boala de care suferă.

„Bună, Adda! Ai putea face highlight la povestea ta cu Borelia și Lyme? Consider că ar putea fi util pentru cei de la UMF ca să învețe pe un caz practic. Gen cu analizele, cum ai făcut azi la story unde ai povestit cum se poate transmite, ce analize se fac, etc. Însănătoșire grabnică îți doresc!”, se arată în mesajul trimit de Adda pe Instagram.

Răspunsul artistei nu a întârziat să apară, care a spus că mesajul a avut o intenție bună, însă nu consideră că ea ar trebui să fie cea care să îi învețe pe alții și că medicii trebuie să știe mai multe informații despre această boală.

Acum câteva luni, Adda a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, acolo unde a vorbit despre suma considerabilă pe care a cheltuit-o pe analize pentru a afla care sunt afecțiunile de care suferă, iar suma nu este deloc una neglijabilă, ba din contră, este de ordinul miilor de euro.

„Te doare, umărul, piciorul, amețeală, probleme de concentrare, ceață pe ochi, spasme, nu-ți simți anumite părți ale corpului. Am dat 15.000 de euro pe analize, analizele arată perfect, medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap, e o boală foarte greu de diagnosticat. Mi-ar plăcea ca medicii sa acorde mai multă atenție, cazul meu să fie un exemplu. M-am testat și așa am aflat, după ce am avut prima parestezie la volan, Borelia vine cu niște co-infecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia”, a spus Adda în cadrul emisiunii.