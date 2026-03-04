Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: „Asta este piesa noastră pe care am dansat”

Familia Addei și a lui Cătălin Rizea a sărbătorit o zi deosebită. Artista a împlinit 34 de ani, iar soțul său a marcat evenimentul cu un mesaj plin de afecțiune și umor, așa cum le este deja caracteristic. Cătălin a postat un colaj foto emoționant, acompaniat de o melodie surprinzătoare, care nu îi aparține direct soției, explicând totodată alegerea sa.

Adda a împlinit 34 de ani

Adda și Cătălin Rizea formează un cuplu de peste zece ani, timp în care au reușit să îmbine armonios viața de familie cu carierele lor profesionale. Artista, recunoscută pentru hiturile sale și pentru sinceritatea cu care împărtășește experiențele personale, a aniversat ieri cei 34 de ani, iar fanii au putut vedea întotdeauna legătura lor strânsă și autenticitatea emoțiilor trăite împreună. Cei doi s-au făcut cunoscuți și prin aparițiile din show-uri de televiziune precum Asia Express, unde au impresionat prin naturalețe și prin modul direct în care își exprimă sentimentele, dar și în Power Couple, unde relația lor a fost testată și consolidată în fața provocărilor.

Dincolo de lumina reflectoarelor, Adda și Cătălin sunt părinții lui Alex și împărtășesc în mod constant cât de mult le-a schimbat viața această experiență. Sprijinul reciproc și chimia dintre ei se văd în fiecare gest și interacțiune, chiar dacă, uneori, apar și mici tensiuni specifice vieții de cuplu.

Pe 3 martie, la aniversarea Addei, Cătălin a publicat pe rețelele sociale un mesaj scurt, dar încărcat de emoție, în care și-a exprimat dragostea profundă și convingerea că legătura lor este una sortită să dureze.

„Azi este despre tine și așa va fi mereu. Noi sigur ne-am întâlnit în viețile trecute și o vom face și în cele următoare. Aș fi pus o piesă compusă de tine, că-s multe despre noi. Dar asta este piesa noastră pe care am dansat în curte, când construiam magazia. La mulți ani, suflet frumos! Te iubesc!”, a scris Cătălin Rizea pe Instagram.

Pentru colajul de imagini, el a ales piesa Die with a Smile a artistei Lady Gaga, care s-a potrivit perfect cu atmosfera și cu mesajul transmis.

Mesajul a fost primit cu căldură de fani, care îi urmăresc constant pe cei doi și apreciază modul în care își exprimă sentimentele în mod public, demonstrând că iubirea și conexiunea autentică rămân esențiale în relația lor.

Câți bani ar fi obținut Adda și soțul ei pentru participarea la Power Couple

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au fost eliminați de la Power Couple, după patru săptămâni de participare în emisiunea de la Antena 1.

După sesiunea votului, cei eliminați au fost Adda și soțul ei, Cătălin, la diferență mare de voturi.

„Să vă bucurați de următoarele probe, să le faceți cu curaj. Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe, chiar dacă părem fericiți în acest moment. Acesta este jocul și trebuie să acceptăm momentul în care pierdem”, a declarat Cătălin Rizea după anunțarea voturilor.

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au rezistat patru săptămâni în competiția Power Couple. Conform presei mondene, pentru fiecare săptămână completă din emisiune, cei doi ar fi primit 5.000 de euro, astfel ar fi plecat acasă cu 20.000 de euro, potrivit cancan.ro.

Foto: Instagram

