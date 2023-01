Adam Levine și Behati Prinsloo celebrează venirea pe lume a celui de-al treilea copil, după scandalul care le-a pus în pericol căsnicia

Adam Levine și Behati Prinsloo au celebrat nașterea celui de-al treilea copil al lor, arată publicația People. Supermodelul, cunoscută mai ales pentru statutul său de înger Victoria’s Secret, și vocalul trupei Maroon 5 au trecut recent printr-o perioadă dificilă, cauzată de faptul că Levine a trimis mesaje cu tentă sexuală mai multor femei.

Cântărețul a recunoscut, în septembrie anul trecut, că a trimis astfel de mesaje, la doar o zi după ce o femeie, Sumner Stroh, a declarat pe contul său de TikTok că a avut o aventură cu acesta. Levine a negat respectiva relație, însă a recunoscut faptul că ar fi „întrecut măsura”. La momentul respectiv, Adam Levine și Behati Prinsloo erau căsătoriți de 8 ani și aveau doi copii, Dusty Rose și Gio Grace.

În aceeași lună a fost anunțată cea de-a treia sarcină a supermodelului în vârstă de 34 de ani. Aceasta nu s-a dezis nici o clipă de soțul său, ba dimpotrivă, s-a afișat în public cu acesta, uneori purtând ținute ce includeau mesaje precum Love, pe măsură ce alte femei dezvăluiau mesaje de la Levine.

„Nu am judecat bine atunci când am vorbit cu oricine altcineva decât soția mea în vreo manieră care poate fi considerată flirt. (…) Să fiu atât de naiv și atât de prost încât să risc singurul lucru care chiar contează pentru mine a fost cea mai mare greșeală pe care aș fi putut s-o fac.”, a declarat acesta, promițând public că nu va repeta erorile făcute.