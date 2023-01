BRomania a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor

Matei Dima, cunoscut după numele de BRomania, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, după ce a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, în 2021. După ce actorul și regizorul și-a recunoscut vina, acesta s-a ales cu o amendă penală.

BRomania a fost prins conducând sub influența alcoolului și a drogurilor în luna martie a anului 2021, în localitatea Râșnov din județul Brașov. După ce a ajuns în fața procurorilor, BRomania a solicitat aducerea unui acord de recunoaștere a vinovăției. Cererea a fost acceptată de procurori, iar pe 26 ianuarie a fost emisă hotărârea Judecătoriei Zărnești prin care a fost validat acordul.

Prin urmare, Matei Dima s-a ales cu o amendă penală de 10.000 de lei și este nevoit să o plătească în termen de 90 de zile de la pronunțarea deciziei definitive, sau eșalonat, în rate lunare, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Decizia nu este una definitivă și poate fi contestată, potrivit Viva!.

Decizia Judecătoriei Zărnești spune că „admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 28.11.2022 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești cu inculpatul DIMA MATEI, în dosarul de urmărire penală. În temeiul art. 396 alin. (2) cu aplicarea art. 480 alin. (4) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul DIMA MATEI la pedeapsa amenzii penale de 10.000 lei (200 zile-amendă a câte 50 lei pentru fiecare zi-amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de ‘Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe’, prevăzută de art. 336 alin. (2) Cod penal”.

La momentul respectiv, BRomania declarase pe pagina sa de Instagram că nu consumase alcool și nici substanțe interzise în momentul în care s-a urcat la volan, iar motivul pentru care i se luase carnetul de conducere era cu totul altul. Totuși, ulterior, Matei a spus că nu mai are nimic de declarat.

„Voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat, sau orice altceva la volan. Am făcut o boacănă acum ceva timp și din această cauză mi-au luat carnetul, asta e, îmi asum. Le mulțumesc mult polițiștilor că au fost foarte drăguți cu mine, că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat”, a declarat BRomania pe Instagram.