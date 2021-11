Actrița Freida Pinto și soțul ei, Cody Tran, au devenit părinți pentru prima dată și au dezvăluit numele fiului lor, dar și două fotografii speciale cu micuțul.

Actrița în vârstă de 37 de ani și soțul ei au anunțat marea veste prin intermediul conturilor de Instagram, dezvăluind și faptul că au ales ca micuțul să poarte numele Rumi-Ray. Cei doi au postat două fotografii inedite în care apar alături de noul născut.

Vedeta din filmul The Slumdog Millionaire a precizat în descrierea postării că fotografiile au fost dezvăluite cu ocazia zilei de naștere a soțului ei: „La Mulți Ani tata Cory! Azi te sărbătoresc pe tine soțul meu, prietenul meu și partenerul meu în viață. Te văd nu numai ca pe un Tată, ci ca pe un Super-Tată care mă face să fiu emotivă și mă umple de bucurie. De altfel, el este cel care îi permite acestei mame care nu are parte de somn să facă o pauză și nu ai nici cea mai mică idee cât de mult apreciez asta. Sunt foarte recunoscătoare și îndrăgostită de modul în care ne trăim viețile împreună. Te iubesc la nebunie. Rumi-Ray este un băiețel atât de norocos”, a declarat vedeta.

Actrița a anunțat că este însărcinată la finalul lunii iunie și în octombrie a dezvăluit tot prin intermediul contului de Instagram că ea și Cody Tran s-au căsătorit în secret anul trecut. Pinto și Tran sunt împreună din 2017 și și-au anunțat logodna în noiembrie 2019.

„Totul are sens acum. Viața are sens, lumea are sens, lacrimile și încercările din trecut au sens, ceea ce au spus îndrăgostiții vechi despre dragoste are sens, unde sunt eu și unde vreau să merg are complet sens,” a scris Pinto pe Instagram atunci când a anunțat că este însărcinată. „Tu iubirea mea ești pur și simplu cea mai frumoasă creație care a pășit vreodată în viața mea. Și ești aici să rămâi”, a continuat ea. „Ei bine, te fac să rămâi. Ha! Toată dragostea mea din toată inima.”

Pinto s-a născut în Mumbai, India. Mama ei era directoare de școală, iar tatăl ei, manager de bancă. A mers la școala unei mănăstiri, dar dogma bisericească a descurajat-o de îndată ce a atins vârsta adolescenței, potrivit unui interviu pe care l-a acordat publicației The Guardian în 2019. „Aveam 13 sau 14 ani când am auzit un preot vorbind despre homosexualitate într-o predică. El ne-a rugat să ne rugăm pentru ei în timp ce trec prin această boală, această afecțiune, sperând că vor ieși pe cealaltă parte după ce vor fi găsit răspunsul în Iisus. După slujbă, l-am întrebat: Ce te face să crezi că este o boală?”

A studiat literatura engleză și, după ce a absolvit în 2005, a lucrat ca model. Doi ani mai târziu, a fost distribuită în Slumdog Millionaire, deși nu avea experiență în actorie. Filmul a câștigat opt premii Oscar și, brusc, Freida a devenit o celebritate.

Înainte de relația cu fotograful Cory Tran, actrița a fost, pentru câțiva ani buni, cu Dev Patel, colegul ei din Slumdog.

