Actrița Adriana Trandafir este infectată cu noul coronavirus

Actriţa Adriana Trandafir, în vârstă de 64 de ani, a fost diagnosticată cu Covid-19 şi se află internată la Institutul de Boli Infecţioase „Matei Balş”, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de colegul său, actorul Ion Haiduc.

Duminică seară, Ioan Haiduc a scris pe Facebook: „În atenţia celor care nu cred că acest virus chiar există… Acum două minute am vorbit cu Adriana la telefon… Este la Spitalul „Matei Balş” şi nu e nicio glumă! Îi ţin pumnii, să îi dea Dumnezeu putere şi sănătate! Adriana, te iubesc”.

În aceeaşi unitate spitalicească se află internaţi şi cântăreţii Marcel Pavel şi Ozana Barabancea, confirmaţi cu Covid-19. Ei au participat împreună la filmările unei emisiuni de televiziune.

În urmă cu câteva zile, Alina Pușcaș, colega lor și prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva, a dezvăluit în exclusivitate pentru Revista ELLE faptul că a fost diagnosticată pozitiv cu coronavirus. „Eu sunt în Rol 2, adică Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan. Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi de la Te cunosc de undeva, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș. Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat”.

Alina a ținut să facă unele precizări și cu privire la colegii ei de la emisiunea pe care o prezintă la Antena 1. „Eu nu m-am aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care s-au aflat în apropierea celor confirmați pentru că eu nu am participat la acele filmări, fiind vorba despre repetiții. Așadar, noi ne-am întâlnit cu toții cu ceva timp în urmă, adică acum vreo 12 zile. cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs. Eu nu. Așa că, ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie”.

După ce mai multe vedete şi angajaţi au fost infectaţi, postul Antena 1 a transmis că se desfăşoară o anchetă epidemiologică şi că toţi cei care sunt posibil infectaţi sunt izolaţi, iar filmările au fost suspendate.

Foto: contul de facebook al Adrianei Trandafir

