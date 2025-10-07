A fost stabilită cauza accidentului care a dus la decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia

Procurorii italieni au stabilit cauza accidentului care a dus la moartea lui Felix Baumgartner.

  de  Andreea Ilie
A fost stabilită cauza accidentului care a dus la decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia

Sportivul austriac Felix Baumgartner, celebru pentru recordul său mondial de săritură din stratosferă, și-a pierdut viața pe 17 iulie, într-un accident de parapantă petrecut în stațiunea Porto Sant’Elpidio, Italia.

Cauza accidentului care a dus la decesul lui Felix Baumgartner

Accidentul în care și-a pierdut viața Felix Baumgartner a fost cauzat de o eroare umană, a precizat procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, la solicitarea Bild. Raportul tehnic a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”. Parchetul a solicitat clasarea cazului.

„A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a declarat procurorul Raffaele Iannella.

Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact. Se dezvăluise deja că Felix Baumgartner își fracturase coloana vertebrală, printre alte leziuni, în timpul impactului.

Raportul tehnic a fost deja primit de avocații apărării care reprezintă familia lui Baumgartner. După accident, anchetatorii au adus un expert de la Roma la Fermo special pentru a stabili cauza accidentului.

Mai mult decât atât, anchetatorii au descoperit că sportivul a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce arată că era conștient în ultimele momente ale zborului. În plus, autopsia a exclus posibilitatea unui infarct sau atac cerebral, spulberând ipoteza că și-ar fi pierdut cunoștința în aer.

Autopsia a stabilit drept cauză a morții fractura coloanei vertebrale și leziunea fatală a măduvei spinării.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie

Felix Baumgartner, cunoscutul sportiv austriac, și-a pierdut viața pe 17 iulie, în urma unui tragic accident de parapantă petrecut în localitatea Porto Sant’Elpidio, situată pe litoralul Adriaticii.

Campionul austriac, celebru pentru saltul său din stratosferă, s-a prăbușit violent, lovind o construcție din lemn aflată lângă piscina campingului Le Mimose, unde se aflau numeroși turiști.

Martorii și personalul au încercat să-l resusciteze pe sportiv, însă fără succes. Elicopterul de urgență solicitat pentru transportul la spitalul Torrette din Ancona nu a mai fost necesar – sportivul a fost declarat decedat la fața locului.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Felix Baumgartner postase un videoclip pe rețelele sociale, însoțit de mesajul: „Prea mult vânt”. În filmare apărea zburând în cercuri deasupra unui câmp, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

Sportivul a sărit din stratosferă

Felix Baumgartner a intrat în istorie în 2012 când a realizat o săritură de la aproape 39.000 de metri altitudine, din stratosferă. Cu ajutorul unui costum presurizat și al echipei Red Bull Stratos, a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând 1.357,6 km/h în mai puțin de un minut.

Saltul său legendar a implicat nu doar curaj, ci și o importantă colaborare științifică. A fost pregătit alături de veteranul american Joe Kittinger, cu care a petrecut doi ani în pregătiri, teste și antrenamente dificile.

„Mulți nu au avut încredere în noi. Am avut nevoie de multă răbdare și perseverență”, declara el atunci. Deși a durat doar câteva minute, misiunea a fost plină de riscuri majore – de la decompresie, la posibile defecțiuni ale parașutei.

Foto: Arhiva ELLE

