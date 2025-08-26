Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia

Sportivul austriac Felix Baumgartner, celebru pentru recordul său mondial de săritură din stratosferă, și-a pierdut viața pe 17 iulie, într-un accident de parapantă petrecut în stațiunea Porto Sant’Elpidio, Italia.

Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner

Procurorii italieni au făcut publice, luni, 25 august, primele concluzii în ancheta privind decesul lui Felix Baumgartner.

Conform anchetatorilor, parapanta folosită de Felix Baumgartner nu prezenta nicio defecțiune. Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a examinat cu atenție motorul și elicea aparatului de zbor, iar concluzia acestuia a fost că nu a existat nicio problemă tehnică care să fi provocat prăbușirea și decesul sportivului.

Mai mult decât atât, anchetatorii au descoperit că sportivul a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce arată că era conștient în ultimele momente ale zborului. În plus, autopsia a exclus posibilitatea unui infarct sau atac cerebral, spulberând ipoteza că și-ar fi pierdut cunoștința în aer.

Oamenii legii urmează să analizeze în detaliu și imaginile de pe bodycam-ului pe care îl purta Felix Baumgartner în timpul zborului. Autopsia a stabilit drept cauză a morții fractura coloanei vertebrale și leziunea fatală a măduvei spinării.

Se pare că anchetatorii iau în calcul atât o posibilă eroare umană cât un context extern neprevăzut. Ancheta este în desfășurare sub suspiciunea de omor din culpă, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă alte persoane ar fi putut contribui indirect la tragedie.

Raportul final este așteptat în aproximativ 60 de zile, iar imaginile surprinse de camera montată pe echipament ar putea fi decisive pentru aflarea adevăratului motiv care a dus la decesul lui Felix Baumgartner.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie

Felix Baumgartner, cunoscutul sportiv austriac, și-a pierdut viața pe 17 iulie, în urma unui tragic accident de parapantă petrecut în localitatea Porto Sant’Elpidio, situată pe litoralul Adriaticii.

Campionul austriac, celebru pentru saltul său din stratosferă, s-a prăbușit violent, lovind o construcție din lemn aflată lângă piscina campingului Le Mimose, unde se aflau numeroși turiști.

Martorii și personalul au încercat să-l resusciteze pe sportiv, însă fără succes. Elicopterul de urgență solicitat pentru transportul la spitalul Torrette din Ancona nu a mai fost necesar – sportivul a fost declarat decedat la fața locului.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Felix Baumgartner postase un videoclip pe rețelele sociale, însoțit de mesajul: „Prea mult vânt”. În filmare apărea zburând în cercuri deasupra unui câmp, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

Sportivul a sărit din stratosferă

Felix Baumgartner a intrat în istorie în 2012 când a realizat o săritură de la aproape 39.000 de metri altitudine, din stratosferă. Cu ajutorul unui costum presurizat și al echipei Red Bull Stratos, a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând 1.357,6 km/h în mai puțin de un minut.

Saltul său legendar a implicat nu doar curaj, ci și o importantă colaborare științifică. A fost pregătit alături de veteranul american Joe Kittinger, cu care a petrecut doi ani în pregătiri, teste și antrenamente dificile.

„Mulți nu au avut încredere în noi. Am avut nevoie de multă răbdare și perseverență”, declara el atunci. Deși a durat doar câteva minute, misiunea a fost plină de riscuri majore – de la decompresie, la posibile defecțiuni ale parașutei.

Citește și:

Oprah Winfrey îi ironizează pe Meghan Markle și Prințul Harry pentru numele de familie Sussex

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro