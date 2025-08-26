Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia

Procurorii italieni au făcut publice, luni, 25 august, primele concluzii în ancheta privind decesul lui Felix Baumgartner.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia

Sportivul austriac Felix Baumgartner, celebru pentru recordul său mondial de săritură din stratosferă, și-a pierdut viața pe 17 iulie, într-un accident de parapantă petrecut în stațiunea Porto Sant’Elpidio, Italia.

Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner

Procurorii italieni au făcut publice, luni, 25 august, primele concluzii în ancheta privind decesul lui Felix Baumgartner.

Conform anchetatorilor, parapanta folosită de Felix Baumgartner nu prezenta nicio defecțiune. Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a examinat cu atenție motorul și elicea aparatului de zbor, iar concluzia acestuia a fost că nu a existat nicio problemă tehnică care să fi provocat prăbușirea și decesul sportivului.

Mai mult decât atât, anchetatorii au descoperit că sportivul a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce arată că era conștient în ultimele momente ale zborului. În plus, autopsia a exclus posibilitatea unui infarct sau atac cerebral, spulberând ipoteza că și-ar fi pierdut cunoștința în aer.

Oamenii legii urmează să analizeze în detaliu și imaginile de pe bodycam-ului pe care îl purta Felix Baumgartner în timpul zborului. Autopsia a stabilit drept cauză a morții fractura coloanei vertebrale și leziunea fatală a măduvei spinării.

Se pare că anchetatorii iau în calcul atât o posibilă eroare umană cât un context extern neprevăzut. Ancheta este în desfășurare sub suspiciunea de omor din culpă, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă alte persoane ar fi putut contribui indirect la tragedie.

Raportul final este așteptat în aproximativ 60 de zile, iar imaginile surprinse de camera montată pe echipament ar putea fi decisive pentru aflarea adevăratului motiv care a dus la decesul lui Felix Baumgartner.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie

Felix Baumgartner, cunoscutul sportiv austriac, și-a pierdut viața pe 17 iulie, în urma unui tragic accident de parapantă petrecut în localitatea Porto Sant’Elpidio, situată pe litoralul Adriaticii.

Campionul austriac, celebru pentru saltul său din stratosferă, s-a prăbușit violent, lovind o construcție din lemn aflată lângă piscina campingului Le Mimose, unde se aflau numeroși turiști.

Martorii și personalul au încercat să-l resusciteze pe sportiv, însă fără succes. Elicopterul de urgență solicitat pentru transportul la spitalul Torrette din Ancona nu a mai fost necesar – sportivul a fost declarat decedat la fața locului.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Felix Baumgartner postase un videoclip pe rețelele sociale, însoțit de mesajul: „Prea mult vânt”. În filmare apărea zburând în cercuri deasupra unui câmp, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

Sportivul a sărit din stratosferă

Felix Baumgartner a intrat în istorie în 2012 când a realizat o săritură de la aproape 39.000 de metri altitudine, din stratosferă. Cu ajutorul unui costum presurizat și al echipei Red Bull Stratos, a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, atingând 1.357,6 km/h în mai puțin de un minut.

Saltul său legendar a implicat nu doar curaj, ci și o importantă colaborare științifică. A fost pregătit alături de veteranul american Joe Kittinger, cu care a petrecut doi ani în pregătiri, teste și antrenamente dificile.

„Mulți nu au avut încredere în noi. Am avut nevoie de multă răbdare și perseverență”, declara el atunci. Deși a durat doar câteva minute, misiunea a fost plină de riscuri majore – de la decompresie, la posibile defecțiuni ale parașutei.

Citește și:
Oprah Winfrey îi ironizează pe Meghan Markle și Prințul Harry pentru numele de familie Sussex

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie: "O separare nu este o tragedie..."
People
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie: "O separare nu este o tragedie..."
Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea
People
Britney Spears, apariție nud pe Instagram. Fanii artistei își exprimă îngrijorarea
Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la "Românii au talent": "Toată admirația mea"
People
Andi Moisescu, reacție după plecarea lui Dragoș Bucur de la "Românii au talent": "Toată admirația mea"
Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături
People
Anca Țurcașiu, apariție elegantă la Festivalul Mamaia. Partenerul artistei i-a fost alături
Andreea Bănică dezvăluit motivul pentru care nu a mai lucrat cu soțul ei, Lucian Mitrea: "Nu mai puteam, ajunsesem la saturație"
People
Andreea Bănică dezvăluit motivul pentru care nu a mai lucrat cu soțul ei, Lucian Mitrea: "Nu mai puteam, ajunsesem la saturație"
Serena Williams, criticată dur după ce a recunoscut că a folosit medicamente pentru slăbit. Ce îi reproșează fanii: "Este complet greșit din partea unei sportive..."
People
Serena Williams, criticată dur după ce a recunoscut că a folosit medicamente pentru slăbit. Ce îi reproșează fanii: "Este complet greșit din partea unei sportive..."
Libertatea
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Ella Vișan de la Insula iubirii a răbufnit, după ce imaginile intime cu ispita Teo au fost făcute publice. Ce spune în apărarea ei: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
Ella Vișan de la Insula iubirii a răbufnit, după ce imaginile intime cu ispita Teo au fost făcute publice. Ce spune în apărarea ei: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Britney Spears a pozat complet goală și încălțată cu cizme înalte. Apariția vedetei i-a șocat pe fani, care sunt îngrijorați pentru ea
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat. Soțul Mariei s-a destăinuit în fața ispitei: „Mi-ai intrat la inimă!”
Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat. Soțul Mariei s-a destăinuit în fața ispitei: „Mi-ai intrat la inimă!”
Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am...”
Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am...”
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Unica.ro
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul săptămânii 25 august – 31 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 25 august – 31 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 26 august 2025. Peștii sunt liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 august 2025. Peștii sunt liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Imagini în costum de baie cu Selena Gomez la petrecerea burlăcițelor organizată pentru ea. Artista a fost de neoprit
Imagini în costum de baie cu Selena Gomez la petrecerea burlăcițelor organizată pentru ea. Artista a fost de neoprit
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci brânză cottage la micul dejun
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci brânză cottage la micul dejun
Mai multe din people
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor online după ce și-a oficializat relația cu noul partener: "A început mult mai târziu"
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor online după ce și-a oficializat relația cu noul partener: "A început mult mai târziu"
People

Delia Salchievici a fost atacată online de criticii care o acuză că și-a înșelat fostul partener, Lino Golden.

+ Mai multe
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin
People

Andreea Marin a mers în America, acolo unde fiica ei, Violeta, își va continua studiile.

+ Mai multe
Kate Middleton, schimbare radicală de look? Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales și familia ei la Balmoral
Kate Middleton, schimbare radicală de look? Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales și familia ei la Balmoral
People

Kate Middleton a dezvăluit un nou look.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC