7 lucruri despre nunta sotilor Beckham pe care nu le poti uita niciodata

Desi au trecut aproape 18 ani de cand cei doi au rostit acel “Da!”, nunta lor ramane inca cea mai spectaculoasa dintre toate evenimentele de acest tip intre celebritati.

De la tronurile lor de aur pana la outfit-urile asemanatoare ale celor doi soti, nunta lor ar putea fi considerata una chiar regala.

1. Pregatirile pentru nunta s-au concretizat prin cei 800.000 de dolari alocati in acest sens, nunta a avut loc la Castelul Luttrellstown din Irlanda pe 4 Iulie, 1999. Oamenii au descries-o ca fiind o nunta roiala, tocmai datorita extravagantei ce a existat din plin.

2. Aproximativ 230 oameni au venit cu avionul din Dublin pentru ziua cea mare a sotilor Beckham. Jucatorii echipei Manchester United, fostii colegi de echipa ai lui David, Gary Neville, Ryan Giggs si Dwight York au fost prezenti la acest eveniment, cum a fost si Elton John, care ar fi trebuit sa cante, insa avusese un atac de cord ce l-a impiedicat sa faca asta.

3. Cuplul nu a avut un registru de nunta si au cerut in schimb vouchere de cumparaturi in locul cadourilor de nunta.

4. Nunta nu a fost expusa in fata presei. Grupuri intregi de paznici au fost organizare pentru a feri nunta de ochii curiosilor si a blitz-urilor camerelor. Victoria si David Beckham au vandut drepturile de exclusivitate revistei “Ok!”, pentru o suma nedivulgata.

5. Evenimentul a avut un décor generos. Peste tot erau petale de trandafiri pe covoare purpurii, focuri de artificii, fete imbracate angelic, tronuri de aur si un tort cu o sculptura aproape nuda a sotilor. Un singur porumbel alb a fost eliberat ca simbol al iubirii celor doi.

6. David si Victoria au avut doua outfit-uri asemenatoare. La ceremonie, David a jucat rolul printului cuceritor printr-un costum de nuante ivory, in timp ce Victoria a aratat ca o printesa cu o rochia Vera Wang, cu o trena extrem de lunga si o coroana de aur de 18 K, creata de Slim Barett. Mai tarziu, acestia s-au schimbat intr-un ansamblu purpuriu, despre care David vorbeste cu regret in 2017, pentru Vanity Fair: “A fost destul de indraznet. Victoria a fost foarte draguta. Insa eu ma gandeam ce-o fi fost in capul meu?! Aratam ca baietii din Dumb & Dumber, atunci cand au mers la acea petrecere avand niste outfit-uri ridicole. Am avut chiar si palarie purpurie. Incredibil. La ce ma gandeam?”

7. Pentru luna de miere acestia au ales o locatie tropicala, Bora Bora. De asemene, acestia s-au bucurat de o a doua luna de miere in Sudul Frantei, la scurt timp dupa prima.

Text: Teona Tomoioga

Foto: Arhiva Revistei ELLE