ZAIN – Festivalul de creativitate de la Cluj. „The Future of Work”

După un hiatus de 3 ani, echipa ZAIN reia conversațiile din același punct de pornire din care a realizat ZAIN 4, când motto-ul a fost „Design starts with a blank page”.

„The Future of Work” este o invitație la dialoguri, după aproape 3 ani de work remote, de întâlniri în spațiul virtual și o expunere masivă în social media. „The Future of Work” este despre o concluzie la care au ajuns toți cei implicați în acest proiect complex: creativitatea este cea care va face pământul să se rotească în continuare și în acest colț de țară și de lume, toți cei selectați de către echipa ZAIN au demonstrat că adaptabilitatea din perioada pandemiei a fost generată de creativitate.

„Încurajăm începuturile inspirate și amenajăm un nou cadru temporar pentru comunitatea creativă din Transilvania. Pentru designeri și producători de specialitate, pentru toți cei interesați de viitorul profesiilor creative, inclusiv pentru cei care ne vor vizita din curiozitate”, a declarat Georgiana Ciceo, designerul brand-ului Monom și totodată unul dintre fondatorii ZAIN.

ZAIN 2022 înseamnă prezentări și expoziții din mai multe domenii ale industriei creative: producție și design de mobilier, fashion design, design de accesorii, ilustrație, graphic design, aplicații interactive și lighting design.

Timp de 4 zile, Piața Unirii din Cluj va fi transformată într-un camping al expresiei prin design, pentru a reconstitui traseul de la lucrul manual la produsul digital, cu accente pe inovație, meșteșug și tehnologie. Expoziția centrală din Piața Unirii va cuprinde zona cu instalații curatoriate și alte evenimente la care este invitat să participe publicul larg.

Sunt în pregătire 8 instalații-capsulă imersive în care vor expune duo-urile și trio- urile creative Ami Amalia x Adela Marius (E.PRETEXT), Monom x Alexandra Mihali, Lucian Broscățean & Agnes Keszeg x Mihai Plătică, Vilegiatura x Diana Papuc, Arboritm x Anda Gheorghe, Corizom, Askia și Alexandru Nimurad.

Evenimentele conexe ZAIN sunt traduse prin shop-ul efemer ZAIN de la fosta Casă Municipală de Cultură Cluj – Piața Unirii, nr. 24 (unde se va găsi și o selecție Dizainăr), Small Talks – talk-uri publice pe subiecte legate de creativitate și tehnologie, la Meron Roastery sâmbătă, 1 octombrie de la 11:00.

Conferințele organizate de Centrul Cultural Clujean vor fi completate de expoziția Culturepreneurs, la Casa Municipală de Cultură, cu designerii selectați de ZAIN în urma unui proiect-concurs realizat în vara anului trecut și de un eveniment de networking.

Celebra Casă TIFF va găzdui secțiunea Meștesug (în) Contempotan, un melanj de gourmet, de filme documentare, de obiecte de uz zilnic și de artă contemporană, realizate de meșteșugari, designeri și artiști, numitorul comun fiind sustenabilitatea. Lunet Eyewear va fi prezent aici cu un vernisaj Chromatic Tetrachord (Variable Geometry). Designerul de corpuri de iluminat Dia Buga va avea instalația – „Lumină în mișcare”.

Community Events – Open Doors la Tito Atelier, la Circular & Studio YANA, Vilegiatura x Chic Utility Open Studio, Slow Design Collective la Andra Handaric Studio, peste 25 de evenimente despre care puteți afla mai multe detalii pe pagina de Facebook: ZAIN – design expressions, Instagram: @zain.expressions;

Ediția ZAIN Expressions 2002, „The Future of WorK” este parte din proiectul Cluj Future of Work finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Urban Innovative Actions.

Cluj The Future of Work este un proiect inițiat de Divizia de Inovare Urbană din Cluj-Napoca, creată de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Centrul de Inovare și Imaginație Civică din Primăria Cluj-Napoca.

Cluj Future of Work este realizat în co-management de către Municipiul Cluj-Napoca și Centrul Cultural Clujean, într-un consorțiu cu alte opt organizații locale: Zona Metropolitană Cluj, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Cluster Mobilier Transilvan (Transylvanian Furniture Cluster), Cluj IT Cluster, Transilvania IT Cluster, TIFF, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca / UAD și ZAIN – Design.

Toate evenimentele din cadrul festivalului, se vor desfășura în condițiile de siguranță impuse de

situația socială actuală.

