Victoria’s Secret Fashion Show 2017 – un spectacol incendiar! Iata primele imagini! (GALERIE FOTO)

Unul dintre cele mai asteptate evenimente fashion ale anului, Victoria’s Secret Fashion Show, are loc astazi, iar noi avem primele imagini din show! Supermodele celebre, pe care suntem sigure ca le cunosti, printre care si Karlie Kloss, Bella Hadid, Candice Swanepoel sau Lily Aldridge au defilat anul acesta in cadrul Victoria’s Secret Fashion Show, care s-a tinut la Shanghai, in China, pe muzica lui Harry Styles, a lui Miguel, Jane Zhang si a lui Leslie Odom Jr.

Intreaga inregistrare a show-ului va fi disponibila de-abia pe 29 noiembrie insa pana atunci iata primele imagini din cadrul spectacolului!

Foto: Instagram