Vasilica Viorica Dăncilă, dincolo de coafură, ie și Teleorman

Vasilica Viorica Dăncilă a fost propunerea PSD la funcția de premier al României după demisia lui Mihai Tudose, motiv pentru o mulțime de site-uri să îi analizeze… coafura (care e nefericită), ținutele (care favorizează influențele folclorice) și locul de baștină, Teleorman, județul care l-a dat țării și pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

Dincolo de comentariile răutăcioase, și sunt destule și în parte întemeiate de atitudinea cu care partidul aflat la guvernare își tratează electoratul, nu ai cum să nu sesizezi în toate opiniile emise pe tema Vasilica Viorica Dăncilă și eterna misoginie care își arată colții de fiecare dată când o femeie are parte de o ascensiune politică mai mult sau mai puțin surprinzătoare. Am auzit zilele astea vorbindu-se despre “armata femeilor PSD” și despre “îngerii lui Daddy” mai mult decât am fi făcut-o dacă premierul propus ar fi fost un bărbat care, arată evidența, nu prea are cum să fie un înger al lui Daddy, așa cum sunt Lia Olguța Vasilescu, Carmen Dan sau, iată, Vasilica Viorica Dăncilă. Este clar că, indiferent cât de inflamată ar fi pe un subiect opinia publică, femeile au parte de un tratament diferit față de colegii lor. Desigur, au existat și suficiente articole care se întreabă cine este Vasilica Viorica Dăncilă și, ca să fim onești, trebuie să ne punem această întrebare și noi.

Așadar, cine este Vasilica Viorica Dăncilă?

Europarlamentar PSD și președinta Organizației Femeilor Social-Democrate, Vasilica Viorica Dăncilă s-a născut în Roșiorii de Vede și a intrat în politică în 1996. Evident, în PSD, chiar în organizația din Teleorman pe care a condus-o multă vreme Liviu Dragnea.

Mai știm despre ea că are o licență obținută la Institutul de Petrol și Gaze și un masterat în Spațiul public european la SNSPA, că a lucrat ca profesoară în Videle și ca inginer la Petrom, și că a avut parte de o mulțime de funcții politice de-a lungul timpului, de la consilier local la vicepreședintă de organizație.

Sunt și câteva gesturi prin care s-a remarcat de-a lungul timpului doamna Vasilica Viorica Dăncilă – primul fiind cel prin care le-a comunicat colegilor europarlamentari faptul că infama ordonanță 13 era complet legitimă. Altul, care mi-a și atras atenția la momentul la care a avut loc, în vară, fiind că ea a condus Școala Politică de Vară a Organizației Femeilor Social-Democrate din România, un eveniment care s-a concentrat pe “situația femeilor din România” (încă nu am auzit de prea multe inițiative care să se fi născut din aceste dezbateri), dar mai ales pe promovarea tradițiilor, obiceiurilor, produselor și portului popular românesc.

Această a doua parte a fost foarte vizibilă – mai ales pentru că toate invitatele au purtat ii – iar preferința doamnei Dăncilă pentru portul popular, iată, este una pe termen lung. Ia îi place atât de tare doamnei Dăncilă încât a organizat chiar și un eveniment la Parlamentul European, dedicat acestui “simbol al comunităților românești din Europa”. Și, până la urmă, nu e nimic în neregulă cu asta.

Evident, pentru o politiciană alegerile vestimentare sunt mai mult decât atât și probabil că ne vom da seama, la un moment dat, că afinitatea dânsei pentru ie este mai puțin superficială decât pare acum. Și o vom analiza. Dar ce rămâne din aceste zile în care atenția tuturor a fost îndreptată asupra acestei doamne este ia. Și, să nu uităm, coafura. Pentru că și aceasta a fost o temă. Da, doamnei Dăncilă îi plac coafurile… extravagante, dar discuțiile despre părul ei seamănă teribil de tare cu cele care se purtau în jurul bugetului dedicat coaforului de către Hillary Clinton, spre exemplu.

Și mai este și relația cu Liviu Dragnea. Analiștii ne spun că ascensiunea Vioricăi Dăncilă are loc pentru că nimeni altcineva nu a vrut să se sinucidă politic, mai ales având în vedere soarta ultimilor doi prim miniștri PSD. Și vorbesc și despre credința cu care îl va servi aceasta pe liderul partidului. Și toate indiciile ne spun că așa va face, dar nu e nimic surprinzător aici.

Totuși, și o parte bună

Vasilica Viorica Dăncilă este a doua femeie nominalizată de PSD pentru funcția de prim ministru, după Sevil Shhaideh. Partidul acesta, oricât de contestat ar fi pentru multe (dar multe!) alte lucruri, are măcar meritul de a fi nominalizat două femei. Suntem într-o țară în care Parlamentul a fost, două decenii după Revoluție, compus dintr-un număr enorm de bărbați și din câteva femei. Deci am putea zice că orice femeie ajunsă într-o poziție de putere este bună. Firește că lucrul acesta nu e valabil în orice situație (și că multe dintre suratele noastre ajunse în posturi cheie în politică ne fac să ne dorim să nu fie acolo). Dar în același timp trebuie să ne aducem aminte să nu cerem femeilor din politică lucruri pe care nu le-am cere bărbaților care ocupă aceleași funcții.

Așa încât, dacă suntem optimiste, putem să gândim astfel și să ne amintim că Vasilica Viorica Dăncilă a condus organizația de femei a celui mai puternic partid din România, a cărei platformă prioritizează copiii (sistem social de creștere și educare, mărirea alocațiilor și indemnizațiilor), violența domestică (nu e de uitat aici că, de la numirea actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, nu s-au luat multe măsuri pentru rezolvarea acestei probleme masive), demnitatea femeii (măsuri anti-discriminare), ocuparea funcțiilor publice de către femei.

Sau, dacă suntem pesimiste, ne putem aminti episodul transformat în anecdotă deja, care o arată pe Vasilica Viorica Dăncilă răspunzând unor întrebări despre situația femeilor din Iran și Pakistan și arătând că nu înțelege nici problemele acestora, dar nici faptul că respectivele țări nu sunt membre UE.

Ce zic e că putem să îi acordăm acestei femei o șansă – până decide să și-o anuleze singură.

Later edit:

Vasilica Viorica Dăncilă a fost numită prim-ministru, devenind astfel prima femeie care ocupă această funcție în România.