Un model român care a cunoscut pandemia de coronavirus pe două continente povestește experiența prin care trece

La finalul prezentării de luna trecută a colecției sale Toamnă/Iarnă 2020-21 din cadrul Milano Fashion Week, Giorgio Armani nu a fost întâmpinat cu aplauze, așa cum era obișnuit, ci cu o liniște apăsătoare. Pe 24 februarie, numărul cazurilor confirmate de Coronavirus în Italia era de peste 200, așa că celebrul designer a ales ca show-ul său să aibă loc fără public și să fie difuzat online. Era doar începutul pandemiei care a lovit întreaga lume, iar industria modei, care depinde de călătorii și interacțiuni umane ca de aer, nu putea rămâne neafectată.

Toți cei care au participat la fashion week-uri, cum ar fi colegele noastre Domnica și Cristina, au trebuit să se auto-izoleze la întoarcerea în țară și să lucreze de acasă. Brand-urile au fost nevoite să își revizuiască strategia de vânzări – Adrian Joffe, directorul Comme des Garçons, a declarat pentru Vanity Fair că angajații casei de modă au petrecut două zile pentru a fotografia fiecare piesă din colecțiile lor și a le trimite clienților, pentru că doar 70-75% dintre aceștia au mai ajuns la Paris sau în showroom-uri. Gucci, Burberry și Prada au anulat prezentările colecțiilor Cruise, ce trebuiau să aibă loc la începutul primăverii.

Ivan Claudiu Vlad, model român care lucrează preponderent în Asia, a plecat din Hong Kong spre Chicago, la mătușa sa, cu două săptămâni înainte ca COVID-19 să înceapă să se răspândească rapid în China. Nimeni nu a putut să prevadă amploarea pe care o va lua noul virus. Plănuia să se întoarcă, însă toate zborurile spre Asia au fost anulate, așa că a rămas în SUA. „Acum sunt în New York, sunt în carantină de cinci zile, am ieșit doar la magazin să-mi iau câteva provizii, dar nu prea găsești mâncare pe rafturi, iar ce găsești e foarte scump în comparație cu prețurile normale, povestea Ivan acum câteva zile. Mai spune și că sunt destui oameni care nu iau în serios atenționările venite din partea autorităților și a Organizației Mondiale a Sănătății, ieșind în continuare în baruri și restaurante.

Între timp, însă, statul New York a decis închiderea tuturor barurilor, restaurantelor, sălilor de fitness, teatrelor și cinematografelor. Chiar dacă pozele pe care Ivan ni le-a trimis datează de dinainte ca aceste măsuri stricte să fie adoptate, acestea ne arată un New York cum nu l-am mai văzut: străzi goale, câțiva oameni care circulă cu metroul purtând măști, un Times Square pe care nu ni l-am fi putut imagina atât de liber. O stare de panică a cuprins tot orașul, spune Ivan: „Sunt oameni care nu poartă măști, dar dacă tușește cineva pe stradă se dau toți din preajma acelei persoane, o iau toți la fugă.

În Hong Kong, locul unde Ivan lucra foarte mult, autoritățile au reacționat prompt: „În anumite instituții, îți este verificată temperatura de fiecare dată când intri sau ieși din clădire. Școlile și universitățile sunt închise până în prezent, cei care ies pe stradă poartă toți măști, joburile de modeling au fost suspendate două săptămâni. Tot două săptămâni ar trebui să stea în carantină Ivan dacă ar vrea să se întoarcă. Până când lucrurile se vor calma, Ivan se va duce la mătușa sa din Chicago, pentru că prietenii săi din New York nu îl mai puteau găzdui: „Am decis să rămân în SUA până se ameliorează situația și apoi să vin în România. Momentan, zborurile din America spre Europa și invers sunt blocate.

Mesajul lui în aceste momente? „Trebuie să fim conștienți de gravitatea situației, iar focusul nostru în prezent este să oprim răspândirea virusului! Să avem grijă de igiena noastră, trebuie să fim uniți și răbdători, acum e un moment în care putem să apreciem ce avem. Gândiți-vă la soluții care ne pot ajuta să ne revenim financiar, gândiți pozitiv! We have to be supportive! Care is the antidote!

Foto: Ivan Claudiu Vlad

