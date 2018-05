Trupa Carla’s Dreams cucerește Arenele Romane

Dar până la data cu pricina, am stat de vorbă cu băieții de la Carla’s Dreams, ca să vedem ce au mai făcut și ce planuri mai au. Dar ei îmi spun clar: „În general nu vorbim despre planuri. Ni se pare inutil și chiar un pic arogant. Noi ne bucurăm atunci când reușim, dar asta nu înseamnă că tot ce am făcut până acum a fost planificat. Pot să spun, însă, că eu cred că va fi un an bun. Un an plin“.

Așa să fie, fiindcă nu încetează niciodată să ne surprindă, iar ei se bucură mereu când au ocazia să se întâlnească „cu cei ce sunt pe același film cu noi“, după cum zic chiar ei. „Privim acest concert în primul rând ca pe o întâlnire și mai apoi ca pe o prestație artistică. Am fost mereu personali cu publicul nostru și intenționăm să și rămânem așa.“

Carla’s Dreams a luat naștere ca trupă în 2012, după cum probabil știi deja, în Republica Moldova. În scurt timp au devenit un fenomen, parțial pentru muzica lor atipică, accentul diferit și emoția unică transmisă, și parțial pentru look-ul lor, complet nemaivăzut pe la noi până atunci – dar și acum. Decizia de a rămâne în anonimat le-a adus multiple beneficii: „Machiajul presupune un efort și, respectiv, un preț – dar este prețul pe care îl plătim cu drag pentru beneficiile pe care le aduce anonimatul.“ Nu vă imaginați cadre din filme cu spioni. Este mai interesant decât atât. Nu din cauza realității și a circumstanțelor, ci din cauză că în aceste circumstanțe suntem noi, oameni simpli.“

Parcursul lor a fost unul plin de succes și mi-au povestit puțin cum se vede acesta prin ochii lor: „Ne-am maturizat. Cred că am spus totul cu asta. Există un șir de schimbări tehnice și muzicale, dar ele sunt extrem de neinteresante. Transformările respective sunt decizii colective pentru evoluția muzicală. Nimeni dintre noi nu este lider, avem reprezentanți în scenă (majoritatea lor sunt cunoscuți), avem un reprezentant media – dacă pot să îi spun așa – și o comunitate echilibrată, împreună cu care mergem pe acest drum“.

Și dacă tot au menționat comunitatea, am fost curioasă să aflu despre relația lor cu publicul și ce înseamnă acesta pentru ei. „Carla’s Dreams a fost creat ca un proiect de Internet“, îmi zic ei. „Din acest motiv, am fost în general surprinși că avem public. Apoi am fost surprinși de faptul că îl avem pe al nostru. Acum ne bucurăm că acesta, prin autocizelare cumva, a ajuns să fie un șir foarte larg de persoane cu mult bun-simț și empatie. Ne mândrim să fim ascultați de astfel de oameni. Nu facem delimitări în general, dar hai să recunoaștem că este important de la cine primești un compliment!“ Nimic mai adevărat, așa că, iată, pe 5 mai te întâlnești cu Carla’s Dreams în Capitală, chiar la Arenele Romane. Te sfătuiesc să-ți iei deja bilet, fiindcă show-ul se anunță a fi extrem de cool!

Foto: Felicia Simion

