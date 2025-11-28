Știrile care te privesc ajung la tine chiar acolo unde te afli, prin intermediul parteneriatului strategic Ringier & Phoenix Media

Parteneriatul strategic între Ringier România și Phoenix Media îți aduce știri localizate, chiar acolo unde te afli, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 29.11.2025, 06:54,  de  ELLE.ro
Știrile care te privesc ajung la tine chiar acolo unde te afli, prin intermediul parteneriatului strategic Ringier & Phoenix Media

Parteneriatul strategic între Phoenix Media și Ringier România îți aduce știrile mai aproape, fie că te afli pe drum, în trafic, sau acasă. Cum se va întâmpla asta? Ei bine, știrile Libertatea şi Gazeta Sporturilor de interes pentru cei care trăiesc în anumite zone vor rula pe ecranele video din proximitate, cu ajutorul unei tehnologii ce presupune localizare automată prin intermediul inteligenței artificiale.

Colaborarea dintre Phoenix Media și Ringier presupune mai mult decât preluarea ştirilor pe ecranele video digitale din oraşe, așa cum te-ai obișnuit deja să le vezi până acum. Inovația, de data aceasta, constă în posibilitatea de a primi în această formă chiar știrile care te privesc.

Dio Boacă, de la Phoenix Media, a explicat modul în care funcționează parteneriatul strategic cu Ringier România într-un nou episod Totul despre Digital Outdoor, publicat de Pagina de Media. Astfel, „știrile Libertatea şi GSP sunt preluate, dar este mai mult decât atât. Informaţiile vor fi localizate”, a precizat acesta. „De exemplu, dacă avem ştiri care sunt de interes pentru elevi, părinţi sau profesori, acestea vor apărea pe ecrane din apropierea şcolilor. Ceea ce este foarte important prin acest parteneriat strategic, noi introducem zona de Puncte de Interes în content, nu numai în publicitate”, a detaliat Dio Boacă.

Acest parteneriat strategic între Ringier România și Phoenix Media implică utilizarea tehnologiei pentru a răspunde nevoilor specifice de informație ale cetățenilor, în funcție de localizarea lor. „Cu ajutorul AI se va stabili în mod automat care este cea mai bună localizare. De exemplu, dacă va fi o informaţie de interes pentru Sectorul 1 – se opresc gazele, să zicem – ea va fi afişată doar acolo, nu şi în Sectorul 4.”, a mai explicat Dio Boacă pentru Pagina de Media.

Însă parteneriatul strategic nu se rezumă doar la această livrare de știri către public, a mai precizat acesta. „Ne gândim la o formulă de monetizare comună a conţinutului. Tot ce înseamnă bannere de diverse dimensiuni se poate insera automat şi pe ecranele video”.

Parteneriatul marchează astfel o nouă modalitate de a consuma știri, în condițiile în care publicul a putut vedea, încă din luna octombrie, știrile, reportajele, investigațiile și anchetele realizate de publicațiile Ringier România în timp real, în oraș, pe ecranele Phoenix Media.

Află mai multe detalii despre această colaborare care aduce știrile de interes și informațiile verificate mai aproape de public, din noul episod Totul despre Digital Outdoor.

Citește și:
Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural

Foto: Libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce distruge intimitatea emoțională și face despărțirea un scenariu foarte probabil
Lifestyle
Ce distruge intimitatea emoțională și face despărțirea un scenariu foarte probabil
10 filme mediocre, cu actori faimoși în distribuție, cu care n-ar trebui să-ți pierzi timpul
Lifestyle
10 filme mediocre, cu actori faimoși în distribuție, cu care n-ar trebui să-ți pierzi timpul
Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural
Lifestyle
Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural
„Nu mă lăsa să mor” - o poveste de ficțiune cu Cosmina Stratan și Elina Löwensohn despre realitatea dureroasă a singurătății, din 5 decembrie în cinematografe
Lifestyle
„Nu mă lăsa să mor” - o poveste de ficțiune cu Cosmina Stratan și Elina Löwensohn despre realitatea dureroasă a singurătății, din 5 decembrie în cinematografe
Actori care au dobândit abilități incredibile pentru personajele pe care le-au interpretat
Lifestyle
Actori care au dobândit abilități incredibile pentru personajele pe care le-au interpretat
Spui că ești pregătită pentru o relație? Comportamente care dovedesc tocmai contrariul
Lifestyle
Spui că ești pregătită pentru o relație? Comportamente care dovedesc tocmai contrariul
Libertatea
Nicoleta Luciu a slăbit 14 kilograme cu multe sacrificii. Dieta drastică a vedetei. „Dacă îți bagi perfuzii din astea în venă, ce îți mai trebuie mâncare?”
Nicoleta Luciu a slăbit 14 kilograme cu multe sacrificii. Dieta drastică a vedetei. „Dacă îți bagi perfuzii din astea în venă, ce îți mai trebuie mâncare?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit
Mara Bănică rupe tăcerea despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat în 2019. „Eram cu soțul meu, el era însoțit nu de soție, ci de un domn”
Mara Bănică rupe tăcerea despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat în 2019. „Eram cu soțul meu, el era însoțit nu de soție, ci de un domn”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Cele 3 zodii care intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează. Despre cine e vorba
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Povestea emoționantă a fiicei pe care Florin Prunea și fosta lui soție, Lidia, au adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce i-a inspirat să facă asta
Atacată de propriul fiu și criticată de familie, Viorica de la Clejani a izbucnit! A spus tot ce a avut pe suflet și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Cântăreața s-a revoltat și la adresa creștinilor ortodocși! ”Aveți niște tradiții barbare”
Atacată de propriul fiu și criticată de familie, Viorica de la Clejani a izbucnit! A spus tot ce a avut pe suflet și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Cântăreața s-a revoltat și la adresa creștinilor ortodocși! ”Aveți niște tradiții barbare”
catine.ro
Ce mănâncă Sean Diddy Combs de Ziua Recunoștinței în închisoare. Meniul care a surprins pe toată lumea
Ce mănâncă Sean Diddy Combs de Ziua Recunoștinței în închisoare. Meniul care a surprins pe toată lumea
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul chinezesc pentru luna decembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Horoscopul chinezesc pentru luna decembrie 2025. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine. Ce arată specialiștii
Tipuri de carne cu cel mai ridicat conținut de proteine. Ce arată specialiștii
Mai multe din lifestyle
Vă gândiți să deveniți părinți? La ce aspecte personale sau de cuplu e important să lucrați
Vă gândiți să deveniți părinți? La ce aspecte personale sau de cuplu e important să lucrați
Lifestyle

Cochetați cu ideea de a deveni părinți și știți că ce urmează va fi frumos și greu în același timp. Vreți să fiți pregătiți, iar asta implică lucrul cu sine.

+ Mai multe
Actori care au avut impresia că s-au descurcat dezastruos la audiții, dar tot au primit rolurile
Actori care au avut impresia că s-au descurcat dezastruos la audiții, dar tot au primit rolurile
Lifestyle

Cu toate că s-au lovit de provocări la audiții și au crezut că nu vor obține rolurile, tot au ajuns să le primească.

+ Mai multe
Un progres major pentru drepturile omului - România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE
Un progres major pentru drepturile omului - România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE
Lifestyle

România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC