Știrile care te privesc ajung la tine chiar acolo unde te afli, prin intermediul parteneriatului strategic Ringier & Phoenix Media

Parteneriatul strategic între Phoenix Media și Ringier România îți aduce știrile mai aproape, fie că te afli pe drum, în trafic, sau acasă. Cum se va întâmpla asta? Ei bine, știrile Libertatea şi Gazeta Sporturilor de interes pentru cei care trăiesc în anumite zone vor rula pe ecranele video din proximitate, cu ajutorul unei tehnologii ce presupune localizare automată prin intermediul inteligenței artificiale.

Colaborarea dintre Phoenix Media și Ringier presupune mai mult decât preluarea ştirilor pe ecranele video digitale din oraşe, așa cum te-ai obișnuit deja să le vezi până acum. Inovația, de data aceasta, constă în posibilitatea de a primi în această formă chiar știrile care te privesc.

Dio Boacă, de la Phoenix Media, a explicat modul în care funcționează parteneriatul strategic cu Ringier România într-un nou episod Totul despre Digital Outdoor, publicat de Pagina de Media. Astfel, „știrile Libertatea şi GSP sunt preluate, dar este mai mult decât atât. Informaţiile vor fi localizate”, a precizat acesta. „De exemplu, dacă avem ştiri care sunt de interes pentru elevi, părinţi sau profesori, acestea vor apărea pe ecrane din apropierea şcolilor. Ceea ce este foarte important prin acest parteneriat strategic, noi introducem zona de Puncte de Interes în content, nu numai în publicitate”, a detaliat Dio Boacă.

Acest parteneriat strategic între Ringier România și Phoenix Media implică utilizarea tehnologiei pentru a răspunde nevoilor specifice de informație ale cetățenilor, în funcție de localizarea lor. „Cu ajutorul AI se va stabili în mod automat care este cea mai bună localizare. De exemplu, dacă va fi o informaţie de interes pentru Sectorul 1 – se opresc gazele, să zicem – ea va fi afişată doar acolo, nu şi în Sectorul 4.”, a mai explicat Dio Boacă pentru Pagina de Media.

Însă parteneriatul strategic nu se rezumă doar la această livrare de știri către public, a mai precizat acesta. „Ne gândim la o formulă de monetizare comună a conţinutului. Tot ce înseamnă bannere de diverse dimensiuni se poate insera automat şi pe ecranele video”.

Parteneriatul marchează astfel o nouă modalitate de a consuma știri, în condițiile în care publicul a putut vedea, încă din luna octombrie, știrile, reportajele, investigațiile și anchetele realizate de publicațiile Ringier România în timp real, în oraș, pe ecranele Phoenix Media.

