Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural

Centrului Național al Dansului București a desemnat profesioniști ai dansului care aduc valoare culturii coregrafice.

Gala Premiilor Centrului Național al Dansului București. Au fost premiați profesioniști ai dansului care participă activ la un întreg ecosistem cultural

Pe 26 noiembrie a avut loc Gala Premiilor CNDB, ajunsă la cea de-a 12-a ediție, eveniment organizat de Centrul Național al Dansului București la Teatrul Național „I.L. Caragiale” București. Gala a fost urmată de reprezentația spectacolului „Masterwork for Six Dancers”, de Emese Cuhorka și Csaba Molnár, cu compania En-Knap din Slovenia.

Gala Premiilor CNDB este un eveniment anual, de recunoaștere a celor care au contribuit și au confirmat valoarea pe care dansul și cultura coregrafică contemporană o au în societate. Dincolo de orice ierarhii, Premiile CNDB celebrează dansul și rolul artei pentru oameni și comunitate.

Ediția din acest an a avut loc în prezența Ministrului Culturii, Demeter András István și a fost prezentată de actrița Dana Rogoz, care a transmis din partea organizatorilor un mesaj care a subliniat importanța Premiilor pentru comunitatea de dans din România – aceea de a recunoaște și a  consolida infrastructurile imateriale și materiale ale domeniului. Printre altele, a fost amintită situația Centrului Național al Dansului, singura instituție dintre cele care au părăsit sediul din Teatrul Național București în 2011 și care nu a primit niciun alt sediu propriu și adecvat. Au luat cuvântul din sală mai mulți profesioniști din domeniul dansului (Florin Fieroiu, Ioana Marchidan, Camelia Neagoe, Cristina Lilienfeld, Andreea Belu, Vava Ștefănescu, Liana Tugearu, Mihaela Michailov), care au subliniat, la rândul lor, nevoia de infrastructură și fonduri la nivel local și național pentru domeniul dansului, unul în continuă dezvoltare. De asemenea, Ministrul Culturii, domnul Demeter András István, a precizat că este solidar cu situația lucrătorilor culturali din domeniul dansului și că există posibile soluții pe care va încerca să le implementeze.

Primul premiu al serii a fost înmânat de Cristiana Tăutu, directoare executivă a Fundației9, lui Vlaicu Golcea, pentru contribuția la creația sonoră în arta contemporană, pentru consistența întinsă pe perioada mai multor decenii, în care a ales să lucreze alături de dansatori, coregrafi și regizori pentru a da naștere unor creații sonore care au integritate, provoacă și inspiră.

Vlaicu Golcea

A urmat premiul oferit Andreei Duță, pedagogă, dansatoare, actriță și coregrafă, pentru felul în care formează constant tineri dansatori și influențează felul în care aceștia gândesc corpul, mișcarea, responsabilitatea artistică și etica muncii. Premiul a fost înmânat de Pawel Rutkowski, coordonator de proiecte la Institutul Polonez.

Andreea Duță

Al treilea premiu, înmânat de coregrafa Oana Mureșan, fondatoarea OM Centru Coregrafic din Cluj-Napoca, a fost acordat colectivului artistic Platforma 13 (Anca Stoica și Sergiu Diță), pentru felul în care acesta își asumă curiozitatea, vulnerabilitatea și riscul, propunând proiecte coregrafice care pornesc de la practice colaborative și transdisciplinare, care implică tehnologia, arta vizuală și corpul.

Anca Stoica și Sergiu Diță

Ca în fiecare an, unul dintre premii merge către interiorul echipei CNDB, fiind apreciate contribuția și implicarea unuia dintre angajați. Anca Truțeskov, PR manager și coordonatoare a comunicării la CNDB, a înmânat premiul Clarei Trăistaru, colegă care a construit de-a lungul timpului o traiectorie coerentă de la educația culturală la managementul de proiecte culturale complexe, dezvoltând programe de acces, formare și responsabilizare civică, cu orientare spre justiție socială, implicare comunitare și interdisciplinare. Clara Trăistaru coordonează, începând cu anul trecut, întregul program al Academiei de Dans și Performance CNDB.

Juriul a fost format din Valentina de Piante și Andreea Novac (coregrafe și dansatoare), Vava Ștefănescu (coregrafă, manager CNDB), Mihai Mihalcea (coregraf, director de programe și proiecte CNDB), Carmen Coțofană (coordonatoarea departamentului de producție și difuzare CNDB).

Evenimentul dublu a fost prezentat în cadrul Iridescent – Festival Internațional de Dans Contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului, festival care a ajuns la cea de-a patra ediție.

Foto: Claudiu Popescu

