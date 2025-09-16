Motive să vizitezi Poznań anul acesta

Parteneriat media: Impact Bucharest

Spectaculoasele sărbători de Sfântul Martin, care îmbină tradiția multiseculară cu plăcerea modernă, magicul Târg de Crăciun, sculpturile în gheață realizate de cei mai buni artiști din întreaga lume și expoziția unică a operelor lui Andy Warhol – acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să vizitați Poznań în acest an.

Orașul Poznań încântă în fiecare zi, chiar și toamna. Atmosfera unică este asigurată de manifestările ciclice datorită cărora capitala regiunii Wielkopolska este renumită. În plus, o adevărată încântare adresată iubitorilor de artă va fi expoziția „Andy Warhol. A Kind of Retrospective”, care se va deschide pe 11 septembrie la Galeria Pop Culture din Stary Browar. Este o ocazie rară de a admira lucrările artistului din colecția Muzeului Andy Warhol din Pittsburgh. Expoziția va prezenta modul în care artistul și-a construit în mod conștient propria sa imagine și și-a transformat prezența în lumea artei și a culturii pop într-un proiect coerent. Tapetul „The Cow” și lucrările care îl înfățișează pe Mao, „The Souper Dress” – o rochie cu imprimeul unei conserve de supă Campbell ori imaginea lui Marilyn Monroe, sunt doar câteva dintre lucrările care vor fi expuse la Poznań.

Pe lângă experiențele artistice de neuitat, orașul Poznań oferă și o bogată varietate culinară. Oferta sa gastronomică include nu mai puțin de 15 restaurante menționate în ghidul Michelin. Cea mai înaltă distincție rămâne steaua Michelin pe care restaurantul Muga din Poznań a primit-o al treilea an consecutiv, ceea ce confirmă standardele culinare ridicate și reputația pe scena gastronomică poloneză.

Poznań – un oraș plin de magie și splendoare

La 11 noiembrie, cea mai importantă stradă a orașului, Święty Marcin, se va transforma într-un spațiu unic, unde legendele de odinioară se vor întâlni cu prezentul. Orașul îl va reaminti pe Sfântul Martin, legendarul membru ale legiunii romane care și-a împărtășit mantaua cu un om sărac întâlnit. Acest gest a devenit un simbol, iar orașul Poznań continuă să-și împărtășească bunătatea sa până în zilele noastre. Ziua de 11 noiembrie este o ocazie excelentă pentru a descoperi delicatesele regionale gustând cea mai faimoasă dintre ele – cornurile Sfântului Martin umplute cu semințe de mac alb, fructe uscate și nuci. Produsele locale și artizanatul domină tarabele amenajate în centrul orașului, iar strada răsună de concerte și spectacole ale artiștilor stradali.

„Sfântul Martin este simbolul orașului nostru – împărtirea bunătății, respectarea tradiției și deschiderea către modernitate. Un oraș prietenos, în care toată lumea se poate simți ca acasă” subliniază Jacek Jaśkowiak, primarul orașului Poznań. „Ne amintim acest lucru în special în luna noiembrie. Mii de vizitatori sărbătoresc alături de noi, vin să se bucure de atmosfera de sărbătoare și să guste din cele mai bune cornuri din lume. La 11 noiembrie merită să fii în Poznań – ești invitatul nostru!”

La câteva zile după acest eveniment, orașul Poznań va fi cuprins de magia Crăciunului – în centrul orașului și la Târgurile Internaționale din Poznań vor fi amenajate târguri de Crăciun. Vizitatorii se vor putea bucura de numeroase atracții: un patinoar care va oferi distracție pentru întreaga familie, concerte și caruseluri care vor amplifica atmosfera de sărbătoare. Zeci de expozanți din multe colțuri ale Europei și din diferite zone ale Poloniei vor fi prezenți în inima orașului Poznań – o ocazie excelentă de a gusta delicatese locale, preparate din întreaga lume și de a cumpăra cadouri originale de Crăciun.

Tot în decembrie, oaspeții se pot bucura de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din oraș: „Poznań Ice Festival” – un concurs internațional de sculptură în gheață. Artiști din întreaga lume creează figuri monumentale în doar câteva ore, transformând spațiul urban într-o galerie de artă în aer liber. Sculpturile din gheață, admirate de mii de spectatori, au devenit unul dintre simbolurile iernii de la Poznań.

