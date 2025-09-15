Prima producție românească de teatru pe râul Dâmbovița are premiera weekendul acesta la București

Compania independentă IOTA anunță premiera spectacolului „Sirene pe Dâmbovița”, în regia lui Gabriel Sandu – prima producție românească montată pe râul Dâmbovița, parte a proiectului RÂURI.

Reprezentațiile vor avea loc sâmbătă, 20 septembrie, și duminică, 21 septembrie, de la ora 21:00, în zona Piața Operei (Debarcader, zona Eroilor), în cadrul evenimentului Dâmbovița Delivery. Accesul este gratuit, pe bază de rezervare .

„Sirene pe Dâmbovița” este un mozaic de memorii și visuri care transformă apa într-un martor viu al poveștilor orașului. Spectacolul aduce laolaltă teatru, muzică live, video mapping, caiace coregrafiate și patru istorii intime despre relația cu râul: un căpitan și o tânără împărtășesc frica de înec; un adolescent revine la Dâmbovița pentru a-și plânge bunica; o femeie rememorează insula copilăriei; iar o sirenă urbană își caută libertatea și autenticitatea. Durata spectacolului este de aproximativ 35-40 de minute.

Distribuția este formată din: Ana-Maria Ivan, Cătălina Frunză, Mihnea Cârjan, Radu Bînzaru și Gabriel Sandu, alături de participarea extraordinară a echipei Kayak Champions: Teodor Apostolescu, Matei Foloștină, Bianca Teodorescu, Matei Ioniță, Toma Tudor și Teodor Tudor. Coregrafia este semnată de Anastasia Preotu, scenografia și costumele de Andreea Săndulescu, iar regia este semnată de Gabriel Sandu.

„Sirene pe Dâmbovița” e pentru mine șansa de a aduce laolaltă patru viziuni diferite ale celor patru dramaturgi asupra apei. Unii ne poartă într-un univers oniric, alții rămân ancorați în concretul orașului, iar toți ating aceeași idee: apa, strâns legată de viață, are legătură și cu moartea. Îmi doresc ca spectacolul să fie o experiență vizuală și sonoră care onorează titlul. E o provocare și un pariu cu limitele tehnice și cu spațiul. Așteptăm să vedem ce iese și sperăm ca oamenii să fie vrăjiți și chemați de vocea sirenei noastre, așa cum pirații din basme sunt atrași fatal de muzica sirenelor”, a declarat regizorul Gabriel Sandu.

Echipa tehnică îi include pe: Adrian Piciorea & RAW Creatives (sound design), Dan Popescu (operator sunet), Ruxandra Bobleagă (lighting design), Tony Macpela (video design), Daniel Buglea și Mircea Bogățeanu (stage management) și foto-video Mihai Smeu și Laura Fluture.

Textele originale sunt semnate de dramaturgii Teodora Savu, Ștefan Mihai, Anca Munteanu și Alina Pietrăreanu.

Proiectul RÂURI este o producție IOTA, co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și ARCUB. Proiectul își propune să reactiveze Dâmbovița ca spațiu public și cultural, prin spectacole, tururi ghidate și dezbateri care aduc oamenii mai aproape de memoriile, poveștile și viitorul râului. Echipa de producție este formată din: Alexandru Ivănoiu (producător), Ilinca Prisăcariu (producător executiv), Larisa Păstrăv (manager de proiect) și Laura Fluture (graphic design).

„De când am început „Râuri”, am simțit că mă aflu în fața unei experiențe unice: un proiect amplu, o provocare tehnică și o ocazie de a crește și de a mă dezvolta. Sunt profund recunoscătoare echipei care a transformat această idee în realitate și sperăm ca publicul să se simtă mai aproape de memoriile și poveștile Dâmboviței prin spectacolele și toate activitățile propuse”, a declarat Larisa Păstrăv, manager de proiect.

Activități conexe în cadrul proiectului RÂURI:

Tur ghidat pe Râul Dâmbovița cu arhitecta Dorothee Hașnaș (20–21 septembrie, ora 17:00), de la Piața Națiunile Unite până la Pod Hașdeu, explorând istoria și memoria râului Dâmbovița și ale cartierelor din împrejurimi. Acces gratuit pe bază de rezervare .





cu arhitecta (20–21 septembrie, ora 17:00), de la Piața Națiunile Unite până la Pod Hașdeu, explorând istoria și memoria râului Dâmbovița și ale cartierelor din împrejurimi. Acces gratuit pe bază de . Dezbatere „Râurile Urbane: Memorie, Cultură și Acțiune Civică” (21 septembrie, ora 16:00) cu Mihaela Păun, Corina Șuteu, Tamina Lolev, Dinu Drog, Anca Dumitrache și Samuel Stancu, despre reconectarea cetățenilor cu râurile orașelor prin cultură și implicare civică. Eveniment moderat de Răzvan Petri (Politică la Minut).





(21 septembrie, ora 16:00) cu Mihaela Păun, Corina Șuteu, Tamina Lolev, Dinu Drog, Anca Dumitrache și Samuel Stancu, despre reconectarea cetățenilor cu râurile orașelor prin cultură și implicare civică. Eveniment moderat de Răzvan Petri (Politică la Minut). DJ set susținut de Ștefana Micu (21 septembrie, ora 19:30), un moment muzical ce combină reggaeton, hyperpop, UKG și club classics.

