Unforgettable Festival 2025 – Programul complet al artiștilor 

Bucureștiul devine, între 11 și 13 septembrie, scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente muzicale ale anului. Unforgettable Festival aduce la Piața Constituției un line-up impresionant de artiști internaționali și locali, experiențe senzoriale și momente unice, într-o atmosferă care promite spectacole memorabile.
Joi, 11 septembrie, festivalul debutează cu Nikos Vertis și invitatul special Andra, într-o seară cu momente artistice speciale și o ceremonie de deschidere impresionantă. Vineri, 12 septembrie, atmosfera devine una legendară, cu recitalul extraordinar Andrea Bocelli, completat de Nicole Cherry și proiectul Celebrating Zamfir. Sâmbătă, 13 septembrie, scena principală îi aduce pe José Carreras și Katherine Jenkins, alături de Subcarpați Symphonic, Arash și Loreen, pentru o încheiere spectaculoasă.
Un start plin de energie și emoție, cu un mix de ritmuri moderne și momente artistice speciale.
O seară dedicată marilor voci și emoțiilor autentice, unde fiecare moment devine legendă.
Sâmbătă, 13 septembrie – Night of Legends
Finalul festivalului aduce pe scenă unele dintre cele mai iubite nume internaționale, pentru o încheiere spectaculoasă.
Unforgettable Festival nu este doar un eveniment muzical, ci o experiență multisenzorială care aduce împreună artiști legendari, momente magice și un public pasionat. Fiecare zi promite emoție, energie și spectacole care vor rămâne în sufletele participanților.
Ultimele bilete pentru Unforgettable Festival 2025 pot fi achiziționate pe www.unforgettablefestival.com.
Sursa foto: Unforgettable Festival