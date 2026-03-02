Serialul Paradise revine cu al doilea sezon. De vorbă cu Julianne Nicholson și Sterling K. Brown

Cel de-al doilea sezon al serialului Paradise este deja disponibil pe Disney+, cu răsturnări de situație și mize mai mari ca niciodată.

  . Actualizat 17.03.2026, 13:30,  de  Calitoiu Gabriela
Serialul Paradise revine cu al doilea sezon. De vorbă cu Julianne Nicholson și Sterling K. Brown

La aproape un an de la finalul tensionat al primului sezon, Paradise a revenit pe 23 februarie pe Disney+ cu un nou capitol care lărgește radical universul distopic imaginat de Dan Fogelman. Serialul, nominalizat la Premiile Emmy și lăudat pentru echilibrul dintre thriller politic și dramă emoțională, nu este doar o poveste despre supraviețuire post-apocaliptică, ci despre alegeri, credință și felul în care iubirea poate deveni mai puternică decât frica.

Primul sezon s-a încheiat cu o ruptură majoră: Xavier Collins, interpretat de Sterling K. Brown, părăsea buncărul subteran din Colorado pentru a-și căuta soția, Teri Rogers-Collins, despre care i se spusese că este în viață undeva în lumea de la suprafață. În interiorul așa-zisului „Paradis”, haosul era iminent, după ce Sinatra, personajul jucat de Julianne Nicholson, era împușcată, iar echilibrul fragil al comunității începea să se destrame.

Sezonul doi schimbă însă regulile jocului. Povestea iese din buncăr și explorează o lume afectată de consecințele „Zilei Zero”, dezvăluind cum au supraviețuit oamenii în cei trei ani de după colaps. În timp ce Xavier pornește într-o căutare personală care îl poartă prin teritorii necunoscute și moral ambigue, structura socială a comunității din Paradise începe să crape sub presiunea secretelor și a luptelor pentru putere.

Noile episoade introduc personaje interpretate de Shailene Woodley și Thomas Doherty, extinzând perspectiva asupra unei lumi în care încrederea este rară, iar alianțele sunt fragile.

Dacă primul sezon a fost despre supraviețuirea într-o cușcă frumos construită, al doilea ridică o întrebare și mai incomodă: cât de departe ești dispus să mergi pentru cei pe care îi iubești? Iar într-o lume în care sistemele se prăbușesc, ce alegem să fim?

În acest context, am stat de vorbă cu Julianne Nicholson și Sterling K. Brown despre transformările personajelor lor, despre optimismul neașteptat al sezonului doi și despre forța iubirii într-o lume dominată de frică.

ELLE: Cum se raportau personajele voastre, Xavier și Sinatra, la Paradise în primul sezon și cum se raportează în cel de-al doilea? Ce reprezintă acum Paradise pentru ei și cum le influențează această schimbare acțiunile?

Julianne Nicholson: Aș spune că Sinatra era destul de naivă atunci când a creat Paradise, crezând că toată lumea va fi de acord și că lucrurile nu vor degenera într-un haos care să scoată la lumină toate fisurile sistemului. La finalul primului sezon este împușcată, iar când o revedem, este în cea mai vulnerabilă stare a ei, în comă. Când revine la conducere, o face cu o perspectivă complet schimbată asupra puterii. Înțelege că trebuie să fii strategic, să știi cum să obții ceea ce îți dorești. Iar ceea ce își dorește ea, în esență, este supraviețuirea umanității. Cred că în sezonul doi o înțelegem mai bine. Începem să vedem mai clar de ce a luat anumite decizii și ce a stat, de fapt, în spatele acțiunilor ei.

Sterling K. Brown: În cazul lui Xavier, Paradise reprezintă casa sa, pentru că acolo sunt copiii lui. Este locul în care vrea să-și aducă soția înapoi, pentru ca familia lui să se poată reuni. În primul sezon, era un loc din care trebuia să plece sau față de care era profund neîncrezător. Apoi, odată ce pleacă, își spune că trebuie să se întoarcă. Mi se pare o evoluție interesantă.

ELLE: În sezonul doi, descoperim în sfârșit ce se întâmplă dincolo de lumea din Paradise, iar realitatea de acolo este, cel puțin, dură. Există acest sentiment constant că nu poți avea încredere în nimeni, că fiecare este pe cont propriu. Dar, în același timp, apar și momente de cooperare și de umanitate neașteptată. Credeți că sezonul doi este mai cinic sau mai optimist în privința naturii umane? Ce spune, de fapt, despre ceea ce devenim ca ființe umane atunci când sistemele se prăbușesc?

S. K. B.: Întrebarea asta mă bucură mult, pentru că, într-adevăr, cred că este un sezon mult mai optimist. La sfârșitul primului episod din sezonul unu, îți dai seama că acești oameni se află într-un spațiu închis. Indiferent cât de idilic încerci să-l faci, dacă nu vrei să fii acolo din proprie voință, atunci este o închisoare. O cușcă. Așa că încerci să faci cușca cât mai frumoasă, astfel încât oamenii să își dorească să fie acolo. În sezonul doi părăsim cușca, părăsim buncărul și vedem lumea în ansamblu. Nu este o lume în care oamenii se mănâncă între ei. Dar este genul de situație care te face să te întrebi: în cine pot avea încredere? Cu cine pot face parte dintr-o comunitate? Sunt mai în siguranță singur sau alături de alții? Cred că introducerea lui Xavier în această lume, întâlnirea lui cu Annie, ne conduc către ideea că avem nevoie de alți oameni pentru a trăi la cel mai înalt nivel posibil. Simt că este un sezon cu mai multă speranță, chiar dacă intrăm în necunoscut.

ELLE: Vreau să vorbesc din nou despre Xavier, pentru că motivația lui se schimbă de la justiție la ceva mai profund: iubire și supraviețuire. A modificat asta felul în care i-ai gândit limbajul corporal și dozarea emoțiilor în acest sezon?

S. K. B.: Aș spune că da. În episodul doi din al doilea sezon vedem povestea lui cu soția sa și cum s-au cunoscut în spital. Este o întâlnire drăguță și emoționantă. Vedem că el este diferit cu această femeie față de cum este cu oricine altcineva, că ea scoate la iveală o blândețe și o latură jucăușă pe care nu le arată nimănui altcuiva. Cred că iubirea este probabil singurul lucru mai puternic decât frica în ceea ce privește motivația pentru viață. Frica ne înconjoară tot timpul. Dacă te uiți la știri, rareori vezi vești bune. Vezi lucruri de care trebuie să te temi sau să te îngrijorezi. Și cred că asta ne face pe toți să ne închidem în noi, nu? Ne face mai degrabă naționaliști decât orientați spre o perspectivă globală. Simt că serialul spune că dincolo de frică există iubirea, care te poate deschide, te poate face cea mai generoasă versiune a ta și poate duce, în cele din urmă, la un nivel de trai mai bun pentru toată lumea. Vedem pe cineva care căuta dreptate, care era profund neîncrezător, iar acum își permite să creadă că este posibil să se întâmple ceva bun. Soția lui ar putea fi în viață. Familia lui ar putea fi din nou împreună. Există motive de speranță.

ELLE: Aș vrea să vorbim și despre relația dintre Sinatra și Jane. Am văzut deja cât de complexă este încă din primul sezon. Cum evoluează în sezonul doi?

J.N.: Una dintre cele mai distractive scene filmate anul acesta a fost cea în care Sinatra se trezește pe patul de spital, iar Jane intră și o întreabă dacă își amintește ce s-a întâmplat. Este un joc de-a șoarecele și pisica între ele, încercând să-și dea seama cine știe ce și cine spune ce. Cred că Sinatra își dă seama imediat că trebuie să o țină aproape. Să o ia sub aripa ei, să construiască o relație de mentor și discipol. Pentru că, dacă nu are pe cineva care să o ghideze, atunci este o bombă cu ceas și nu știm ce se poate întâmpla. Pentru propria ei bunăstare și pentru bunăstarea lumii din Paradise, îi oferă o sarcină, o ține sub control și o face să se simtă apreciată.

Citește și:
EXCLUSIV: Două zile alături de actorii din Bridgerton

Recomandari
10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta
Lifestyle
10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță
Lifestyle
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță
WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate
Lifestyle
WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate
Exclusiv: Un Oscar inspirat de România. De vorbă cu Natalie Musteata și Alexandre Singh, câștigătorii Oscarului 2026 pentru scurtmetraj, despre un film dureros ca o palmă - Two People Exchanging Saliva
Lifestyle
Exclusiv: Un Oscar inspirat de România. De vorbă cu Natalie Musteata și Alexandre Singh, câștigătorii Oscarului 2026 pentru scurtmetraj, despre un film dureros ca o palmă - Two People Exchanging Saliva
10 dintre cele mai dezamăgitoare filme biografice
Lifestyle
10 dintre cele mai dezamăgitoare filme biografice
Complimentele sunt principalul său limbaj al iubirii? Cum să folosești asta înțelept în relație cu partenerul de cuplu
Lifestyle
Complimentele sunt principalul său limbaj al iubirii? Cum să folosești asta înțelept în relație cu partenerul de cuplu
Libertatea
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Mai multe din lifestyle
Ce ai de făcut atunci când descoperi că partenerul de cuplu te minte
Ce ai de făcut atunci când descoperi că partenerul de cuplu te minte
Lifestyle

Partenerul te minte, iar tu nu știi cum să reacționezi? Certurile de până acum nu au avut niciun rezultat? E nevoie de o nouă abordare.

+ Mai multe
Semne că este o primă întâlnire dezastruoasă și nu ar trebui să mai existe nici măcar a doua
Semne că este o primă întâlnire dezastruoasă și nu ar trebui să mai existe nici măcar a doua
Lifestyle

Uneori prima întâlnire adună toate semnalele de alarmă posibile sau măcar o bună parte din ele. Și este ok să pleci mai devreme sau să nu acorzi a doua șansă.

+ Mai multe
Te-ai săturat să fii o femeie puternică? Ce greșeli faci în cuplu pornind de la premisa în care vrei ca partenerul să te sprijine cât mai mult
Te-ai săturat să fii o femeie puternică? Ce greșeli faci în cuplu pornind de la premisa în care vrei ca partenerul să te sprijine cât mai mult
Lifestyle

Ești o femeie puternică, dar nu mai poți și nu mai vrei să duci tu totul. Noul partener este foarte implicat, iar ce faci în relație cu el sabotează cuplul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

