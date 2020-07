Serialele de pe Netflix pe care nu merită să le urmărești

Există o mulțime de seriale și de filme pe Netflix pe care trebuie să le urmărești datorită complexității poveștilor, însă, la fel de bine există și seriale pe care ar trebui să le eviți și să nu le urmărești.

Chiar dacă unele seriale sunt urmărite de un număr extraordinar de mare de oameni, altele nu vor trezi în tine niciun sentiment, și în plus, există posibilitatea și să te plictisească. Așa că, ți-am ușurat munca și am făcut o selecție a serialelor de pe Netflix pe care NU ar trebui să le urmărești.

1. 13 Reasons Why

Cu siguranță te vom surprinde, având în vedere succesul de care s-a bucurat, însă nu ar trebui să îți pierzi timpul uitându-te la 13 Reasons Why. Cu toate că acest serial abordează și subiecte importante, care nu ar mai trebui considerate tabu, cum ar fi sănătatea mintală și sinuciderea, după primul sezon acest serial își pierde farmecul. Criticii consideră că producătorii serialului ar fi trebuit să se oprească la o mini-serie.

2. Insatiable

Debby Ryan o interpretează pe Patty Bladell în serialul Insatiable. Patty este o adolescentă care după ce a fost agresată în liceu, decide să facă o schimbare și să se răzbune. În răzbunarea ei intră și participarea la concursurile de frumusețe. Însă, cu toate că ideea principală a serialului este una actuală, și anume agresiunile la care tinerii sunt supuși, această idee este abordată într-o manieră superficială.

3. The Politician

Payton Hobart este un student din Santa Barbara, care încă de la vârsta de 7 ani știe că va ajunge președintele Statelor Unite. Până să ajungă acolo, el trebuie să parcurgă pașii firești. Însă, se pare că nu el ar fi în centrul atenției, ci mama sa adoptivă, Georgina Hobart, interpretată de actrița Gwyneth Paltrow, și stilul extravagant de viață pe care îl duce.

4. Anne with an E

Serialul Anne with an E are la bază scrierile lui Lucy Maud Montgomery și urmărește aventurile unei tinere orfane de la sfârșitul secolului XIX. Însă, oricât de interesantă ar fi povestea, serialul nu urmărește direcția romanului și nu este adaptată pentru epoca modernă.

5. The Goop Lab

Protagonista serialului The Goop Lab este actrița Gwyneth Paltrow. Alături de echipa ei, ea abordează diferite subiecte, cum ar fi trendurile momentului în materie de sănătate, fie ea mintală, fizică, spirituală sau sexuală. Însă, serialul a stârnit și controverse din cauza temelor pe care în mod normal nu le-ai auzi într-un reality show, precum substanțele psihedelice, plăcerea feminină și terapii de vindecare a corpului.

6. What/If

What/If este o dramă destul de bizară, care ne arată cum o singură decizie poate schimba traiectoria unei persoane și care a fost pe placul unora datorită interpretării actriței Renee Zellweger. Cu toate acestea, interpretarea unei actrițe câștigătoare a premiului Oscar nu poate garanta și succesul unui serial.

7. Gilmore Girls: A Year in the Life

Pentru fanii serialului Gilmore Girls, acesta ar fi trebuit să fie un serial de succes, însă, nu este chiar așa. Ceea ce a reușit să dezamăgească a fost parcursul lui Rory, ajungând chiar unul dintre cele mai deplorabile personaje din toate timpurile, iar astfel serialul este greu de urmărit, în special de fanii celebrului serial.

8. The I-Land

Serialul The I-Land este asemănător cu Lost, însă nu îți va capta atenția. La prima vedere, ar părea o dramă destul de intensă, care spune povestea a zece oameni care se trezesc pe o insulă pustie, fără să își mai amintească absolut nimic despre modul în care au ajuns acolo.

9. Chambers

Chambers surprinde povestea unei femei care supraviețuiește unui transplant de inimă, însă ulterior dezvoltă anumite trăsături de personalitate. Cu toate că această dramă are în spate o poveste interesantă și se presupune că ar fi și thriller, în cele din urmă nu te va îngrozi deloc. În plus, este greu de crezut, dar nici măcar interpretarea actriței Uma Thurman nu ar putea salva acest serial.

10. Fuller House

În serialul Fuller House, D.J. Fuller este o văduvă și mamă a trei băieți. Familia ei decide să se mute la ea pentru a o ajuta la creșterea băieților. Chiar dacă este un serial de comedie, acesta nu se ridică la nivelul așteptărilor și nu îți va lăsa niciun zâmbet pe buze.

