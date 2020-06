10 dintre cele mai emoționante filme pe care le poți urmări pe Netflix

Chiar dacă nu ne place să recunoaștem asta mereu, filmele care ne fac să plângem au și ele farmecul lor deoarece prin acest mod reușim să ne eliberăm de încărcătura emoțională pe care am acumulat-o în sufletul nostru.

Fie că le-ai văzut până acum sau nu, acest lucru nu contează deoarece atunci când vei urmări aceste filme, te vei pune în pielea personajelor care trăiesc povești intense, impresionante, dramatice și de ce nu, vei vărsa și câteva lacrimi la finalul lor.

1. One Day (2011)

Filmul One Day este adaptat după romanul cu același nume scris de David Nicholls. Filmul îi prezintă pe Emma Morley și Dexter Mayhew care, în ziua absolvirii lor, pe 15 iulie 1988, trăiesc o experiență care îi va marca toată viață. Chiar dacă ei o iau pe drumuri total opuse, cei doi decid ca în fiecare an să se vadă pe 15 iulie. Vei urmări evoluția a doi oameni care vor trebui să decidă dacă să rămână împreună pentru restul vieții.

2. Blue Is The Warmest Color (2013)

Viața unei tinere în vârstă de 15 de ani se schimbă radical atunci când o întâlnește pe Emma, o fată cu părul albastru. Chiar dacă până la acea vârstă Adele era interesată de băieți, întâlnirea dintre ea și Emma o face să privească astfel lucrurile. Filmul Blue Is The Warmest Color ne arată că iubirea nu ține cont de prejudecățile impuse de societate și că sunt importante sentimentele dintre două persoane.

3. Moonlight (2016)

Moonlight este un film cu adevărat impresionant care surprinde povestea de viață a unui tânăr afro-american care trăiește în Miami și a luptelor cu care el s-a confruntat în copilărie, adolescență și maturitate. Povestea lui e cu atât mai emoționantă cu cât aduce în prim-plan abuzurile atât fizice, cât și emoționale pe care le-a trăit, dar și tensiunea pe care o resimte în privința identității și sexualității sale.

4. Her (2013)

Her spune povestea unui scriitor care suferă după fosta sa soție. Theodore își dă seama că trebuie să își găsească refugiul în ceva, astfel că descoperă un sistem de operare care răspunde la comenzi vocale. El face cunoștință cu Samantha, o voce care îi va alina durerea după despărțirea de fosta soție. Filmul surprinde modul prin care ne putem găsi liniștea alături de oricine, atâta timp cât noi suntem împăcați cu propria persoană.

5. The Theory of Everything (2014)

The Theory of Everything nu se concentrează în mod exclusiv asupra inteligenței lui Stephen Hawking și a descoperirilor sale, ci și a relației pe care o are cu soția sa. Filmul pune în centru viața acestuia după descoperirea bolii și modul în care i-a influențat complet viața. Filmul a adus după sine și controverse deoarece soția lui Stephen Hawking a fost nemulțumită de modul în care au prezentat anumite aspecte din viața omului de știință.

6. Dear John (2010)

Dear John te va emoționa până la lacrimi cu siguranță. Protagoniștii filmului, Savannah, o studentă cu idealuri extrem de mari, și John Tyre, un soldat, se întâlnesc pentru prima dată în timpul unei permisii a lui John. Acel moment este definitoriu pentru ei deoarece se îndrăgostesc și decid să comunice prin scrisori timp de șapte ani.

7. The Pursuit of Happyness (2006)

Will Smith, aflat în rolul principal, are o interpretare emoționantă alături de fiul său. Povestea urmărește parcursul complicat și plin de provocări al unui bărbat rămas fără casă, dar care continuă până în ultimul moment să lupte pentru copilul său. The Pursuit Of Happyness este un film care ne face să nu ne pierdem niciodată speranța, indiferent de cât de dificilă poate să fie o situație.

8. Mudbound (2017)

După cel de-al Doilea Război Mondial, doi soldați se întorc acasă la familiile lor din Mississippi. Amândoi aduc cu ei cicatricile încă vizibile ale perioadei petrecute departe de casă. Cei doi încep să lucreze la o fermă, unde se confruntă cu rasism și adaptarea la viața de după război.

9. About Time (2013)

În About Time vei vedea cum Tim Lake, un tânăr în vârstă de 21 de ani, află de la tatăl său că bărbații din familia sa pot călători în timp, fără să schimbe istoria. Astfel, cu ajutorul acestei abilități, Tim reușește să-și facă o iubită, Mary. Odată cu înaintarea în viața sa neobișnuită, Tim realizează că puterile sale nu-l pot ajuta să-i protejeze pe cei dragi de problemele vieții de zi cu zi.

10. The Perks of Being a Wallflower (2012)

Filmul The Perks of Being a Wallflower are în vedere parcursul unui adolescent, pe numele său Charlie, care va cunoaște o lume cu totul diferită față de cea cu care era el obișnuit. Prietenul său cel mai bun, Michael, se sinucide și el trebuie să treacă peste acest episod dramatic. Astfel că, un adolescent timid și tocilar află ce înseamnă drogurile, sexul și relațiile amoroase de la prietenii săi, Sam și Patrick.

