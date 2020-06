10 dintre cele mai bune filme și seriale, adaptate după cărți de excepție

Există însă și anumite filme ce au bază cărți celebre și care au fost foarte apreciate și merită văzute pentru a face o comparație. Pe de altă parte, filmele pot fi mai captivante și anumite imagini rămân mult mai bine în memorie, iar de multe ori grafica surprinde mult mai mult publicul.

Iată o listă cu 10 dintre cele mai cunoscute și interesante filme și seriale, adaptate după cărți de excepție.

Harry Potter

Poate una dintre cele mai faimoase serii adaptate pentru marele ecrane, franciza Harry Potter, având la bază o serie de cărți scrise de J.K. Rowling, a fost cu siguranță un succes imens, fie că vorbim despre romane sau despre filme. Seria de șapte cărți povestește viața lui Harry Potter, un tânăr vrăjitor orfan care a ajuns să studieze la renumita școală magică Hogwarts și peripețiile sale. Adaptarea pentru marele ecran a fost făcută în opt filme, ultimele două reprezentând ultima carte.

Patrick Melrose

Patrick Melrose este o mini-serie adaptată după romanele semi-autobiografice ale lui Edward St Aubyn. În această serie, Benedict Cumberbatch interpretează rolul lui Partick Melrose, un englez foarte privilegiat, dar cu o copilărie mai puțin fericită. De-a lungul acțiunii, Patrick se luptă cu diverse dependențe și abuzuri de substanțe care îl ajută să scape de sechelele din copilărie.

The Great Gatsby

Excentrica peliculă regizată de către Buz Luhrmann te va transpune în universul luxuos și opulent al personajului Jay Gatsby. Aceasta find cea mai recentă adaptare a romanului lui F. Scott Fitzgerald, există totuși anumite elemente care nu corespund cu cartea. Însă grafica, distribuția și costumele din acest film te vor captiva cu siguranță.

Big Little Lies

Adaptarea pentru televiziune produsă de HBO a bestseller-ului Big Little Lies, scris de Liane Moriarty, este una foarte reușită, prezentând foarte bine povestea și personajele. Serialul ilustrează viața a cinci femei din orașul Monterey, California, care se află în mijlocul unei investigații de crimă, iar distribuția formată din Reese Witherspoon, Nicole Kidman și mulți alții fac ca acest serial să fie unul de succes.

My Brilliant Friend

Regizat după cele patru romane scrise de Elena Ferrante, acest serial se concentrează pe relația intensă și complicată de prietenie dintre două fete, Elena Greco și Lila Cerullo. Serialul prezintă descoperirile făcute de Elena legate de prietenie, după ce află că prietena ei cea mai bună a dispărut. Povestea se întinde pe aproape 60 de ani din viața Elenei, în care aceasta se gândește la cele petrecute și încercă să dezlege misterul din jurul prietenei sale, Lila.

Sense and Sensibility

Sense and Sensibility este un clasic al literaturii și un roman excelent de dragoste, scris de Jane Austen. Adaptarea pentru marile ecrane din 1995 este, de asemenea un succes, avându-i în rolurile principale pe Kate Winslet, Emma Thompson și Alan Rickman. Filmul ilustrează foarte bine povestea din carte, însă cu mici schimbări referitoare la vârsta personajelor și la cronologia evenimentelor.

Schindler’s List

Faimoasa peliculă Schindler’s List este bazată pe povestea adevărată a lui Oskar Schindler, care, în timpul celui de-al doilea război mondial, a reușit să salveze de la moarte 1200 de evrei. Povestea este în esență adevărată și este adaptarea cărții Schindler’s Ark a lui Thomas Keneally, care a fost și ea foarte apreciată. Diferența principală este că filmul sare peste o perioadă importantă din poveste, începutul și poveștile multora dintre personaje.

To Kill a Mockingbird

To Kill a Mockingbird este povestea lui Atticus Finch, un avocat care apără un bărbat de culoare care a fost acuzat că a violat o femeie. Prin această acțiune, filmul vorbește în totalitate despre tema rasismului și a controverselor bazate pe stereotipuri. Comparativ cu romanul lui Harper Lee, după care acesta a fost adaptat, filmul este mult mai concentrat, pe când romanul se axează pe mai multe subiecte decât rasismul.

Little Women

Filmul scris și regizat de către Greta Gerwig reinterpretează povestea cărții scrise de Louisa May Alcott făcând niște schimbări radicale, în care eroina Jo March devine un personaj semi-autobiografic. În acest film, Jo March reflectă în diferite etape asupra vieții sale, împărtășind frumoasa poveste a surorilor March – patru fete determinate să-și trăiască viața după propriile dorințe.

Gone With the Wind

Gone With the Wind este una dintre cele mai clasice povești de dragoste americane, regizată după cartea lui Margaret Mitchell. Este povestea unei relații tumultoase dintre Scarlett O’Hara, o femeie manipulatoare, și Ashley Wilkes, poveste care se întinde pe timpul Războiului civil și a perioadei ulterioare. Principala diferență dintre film și carte ar fi că romanul descrie mult mai în detaliu personajele și sentimentele lor, aceasta fiind mult mai întunecată decât filmul.

Text: Alexandra Dima

Foto: PR

