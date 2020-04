J.K. Rowling a dezvăluit că a avut simptome ale coronavirusului, dar s-a recuperat după ce a apelat la o anumită tehnică de respirație

Scriitoarea J.K. Rowling a dezvăluit pe contul ei de Twitter că în ultimele două săptămâni a avut simptome ale infectării cu coronavirus. Acum ea a spus că s-a recuperat după ce a apelat la o tehnică de respirație pentru a gestiona aceste simptome.

„Vă rog să îl urmăriți pe acest doctor de la Queens Hospital care explică modul prin care poți diminua dificultățile respiratorii. În ultimele două săptămâni, am avut toate simptomele asociate coronaviruslui (deși nu am fost testată) și am urmat aceste sfaturi la recomandarea soțului meu. M-am recuperat complet și această tehnică m-a ajutat foarte mult”, a sspus J.K Rowling pe contul de Twitter.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot. https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

Pe parcursul acelui videoclip distribuit de către doctor pe YouTube, acesta explică faptul că este nevoie să faci două serii a câte cinci respirații adânci, iar fiecare respirație să dureze cinci secunde. În același timp, el atrage atenția că „simptomele pot evolua diferit, însă cunoașterea câtorva moduri prin care să fim mai atenți la respirația noastră este un pas de a ne simți mai bine în această perioadă.”

După ce J.K. Rowling a făcut acest anunț, ea a primit nenumărate comentarii din partea fanilor prin care aceștia îi trasmiteau gândurile lor bune. Cu această ocazie, ea le-a mulțumit și îi încuraja și pe ei să încerce această tehnică. „Vă mulțumesc pentru mesajele voastre frumoase. Sunt recuperată complet și am vrut să împărtășesc cu voi această tehnică recomandată de doctori, care nu costă nimic, nu are efecte secundare, care ar putea să vă ajute, ori pe voi ori pe cei dragi vouă, așa cum a fost și cazul meu. Stați în siguranță”, a adăugat J.K. Rowling.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique thats recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020