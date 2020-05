Filmele pe care trebuie să le urmărești dacă vrei să treci mai ușor peste o despărțire

Cu toate trecem la un moment dat printr-o despărțire. De unele uităm cu ușurință, în timp ce altele ne pot marca destul de puternic. Dar până la urmă trebuie să vedem partea bună a lucrurilor și să învățăm din fiecare experiență.

Fiecare dintre noi reușește printr-o manieră sau alta să uite de un partener care a făcut-o să sufere. Fie își sună o prietenă, pleacă singură într-o călătorie sau se uită la filme, care sunt o continuă sursă de inspirație pentru noi. Așa că, dacă tocmai încerci să treci peste o despărțire, iată care sunt filmele pe care ți le recomandăm:

1. Girls Trip

Un film care te va face să îți iei gândul de la suferința provocată de o despărțire este Girls Trip, care ne arată cum patru femei pornesc într-o adevărată aventură în New Orleans. Și cum lucrurile interesante abia acum încep, ele au parte de o multitudine de experiențe acolo. În plus, trebuie să recunoaștem, o aventură alături de cele mai bune prietene pare a fi o soluție de luat în considerare pentru a nu mai suferi după un partener.

2. 500 Days of Summer

Tom este un tânăr al cărui vis este să devină arhitect și își câștigă traiul din scrierea felicitărilor. El o întâlnește pe Summer, de care se îndrăgostește iremediabil. La scurt timp, ei își dau seama că au multe în comun, precum The Smiths și aprecierea față de artistul suprarealist Magritte. Cu toate astea, își va schimba Summer perspectiva în ceea ce privește relațiile amoroase?

3. The Break-Up

The Break-Up este un film în care vei fi martora unei povești de dragoste mai puțin obișnuite, dar și amuzante în același timp. Gary și Brooke locuiesc împreună de doi ani și cu toate că la început erau extrem de îndrăgostiți, ulterior ei au parte de neînțelegeri. Vor să se despartă, însă refuză să se mute din apartamentul lor. Trebuie să vezi filmul deoarece vei vedea anumite momente care te vor face să te simți mult mai bine.

4. To All The Boys I’ve Loved Before

De cele mai multe ori, ne este greu să ne exprimăm sentimentele față de persoana pe care o placem, așa că preferăm să păstrăm acest lucru pentru noi. Filmul To All the Boys Ive Loved Before ne arată cum scrisorile în care Lara își exprimă sentimentele față de toți băieții pe care i-a plăcut sunt scoase la iveală. De aici încolo, îți poți imagina că viața Larei se schimbă complet.

5. Blue Valentine

Michelle Williams și Ryan Gosling sunt protagoniștii filmului Blue Valentine. Vei putea observa o poveste emoționantă între două persoane complet diferite, dar care se iubesc extrem de mult. Cu toate acestea, după cei 6 ani de căsătorie, cei doi ajung să se poarte ca niște străini. Din această cauză, ei încearcă să mai acorde o șansă mariajului lor.

6. Call Me By Your Name

Nu vrem să te facem să plângi, însă e posibil să se întâmple asta după ce vei vedea Call Me By Your Name. Filmul surprinde povestea de dragoste dintre un adolescent, pe numele său Elio, și asistentul tatălui său, Oliver. Întreaga poveste are loc într-o vară în Italia. Cu toate că inițial Elio nu are curajul să își exprime sentimentele și îi este teamă să le spună părinților despre asta, el își va găsi în cele din urmă puterea să trăiască o poveste de dragoste aparte.

7. Eat, Pray, Love

Se spune că după o despărțire avem mai mult timp pentru noi și astfel ne putem redescoperi, ceea ce se întâmplă și în Eat, Pray, Love. Acesta o are în prim-plan pe Liz Gilbert, interpretată de actrița Julia Roberts, care își revine după o despărțire. Ea decide că trebuie să facă o schimbare în viața ei, astfel că va pleca într-o călătorie de regăsire pe sine, ocazie cu care o să viziteze Italia, India și Bali. Filmul este bazat pe cartea de succes cu același nume scrisă de Elizabeth Gilbert.

8. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind este un film romantic, dar și SF, în care este vorba despre o poveste de dragoste specială între Joel și Clementine. Odată despărțiți, ei vor să uite povestea de iubire, iar Joel îi cere ajutorul unui doctor care îi va șterge toate amintirile pe care le are despre ceea ce au trăit împreună.

9. Bridesmaids

Bridesmaids este filmul ideal pe care să îl urmărești după o despărțire. Actrița Kristen Wiig o interpretează pe Annie, o femeie care este în stare să facă tot ceea ce este posibil pentru a le dovedi prietenelor că este domnișoara de onoare perfectă. Chiar dacă se desparte de partener, își pierde și locul de muncă, aceste aspecte par să nu o împiedice.

10. Under The Tuscan Sun

Filmul Under The Tuscan Sun aduce în prim-plan romantismul și alegerile pe care toți le facem la un anumit moment în viață. Este vorba de dorința de a lăsa în urmă agitația și stresul profesional și de a te bucura de frumusețea pe care o oferă călătoriile și experiențele culturale, despre prietenie și dragoste, despre dorința de a crede în a doua șansă.

11. John Tucker Must Die

Ashanti, Sophia Bush, Arielle Kebbel sunt protagonistele filmului John Tucker Must Die. Cele trei pun la cale un plan destul de interesant, mai exact vor să se răzbune pe cel care le-a frânt inimile tuturor. Dacă tocmai ai trecut printr-o despărțire, acest film ar trebui să se afle pe lista ta.

12. Last Holiday

Actrița Queen Latifah o interpretează pe Georgia Byrd în Last Holiday. Ea află că mai are de trăit doar o lună, așa că încearcă să trăiască fiecare clipă la maximum și să încerce experiențe unice, dar și să cunoască persoane noi.

