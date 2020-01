Gwyneth Paltrow vinde o lumânare parfumată care miroase, aparent, precum vaginul ei

Lumânarea parfumată „This Smells Like My Vagina” (Aceasta miroase ca vaginul meu – n.red.) are prețul de 75 de dolari, dar în prezent este sold out. În plus, poate fi achiziționată de pe site-ul deținut de Gwyneth Paltrow – Goop – numai de persoane care locuiesc în Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie și unele țări din Europa.

Descrierea de pe site a produsului dezvăluie cum a apărut ideea acestei lumânări parfumate, dar și ineditul nume. „Această lumânare a început ca o glumă între parfumierul Douglas Little și GP (Gwyneth Paltrow) – cei doi lucrau împreună la o aromă și ea a zis brusc … Uhhh, asta miroase precum vaginul meu – ceea ce a dus la o aromă amuzantă, extraordinară, sexy și neașteptat de frumoasă”.

Compania susține că este o lumânare parfumată perfectă și că participantele la summit-ul Goop Health au avut ocazia de a o testa și că lotul s-a vândut în câteva minute. În ceea ce privește aroma, există și câteva note care domină. „Este un amestec de mușcată, bergamotă și cedru mixat cu trandafir de Damasc și ambrette, care te va purta într-o lume plină de fantezie, seducție și căldură neașteptată”.

Așa cum probabil ai auzit deja, site-ul de lifestyle Goop, al actriței Gwyneth Paltrow, ajunge pe Netflix sub forma unui serial, The Goop Lab, care va debuta pe 24 ianuarie.

Descrierea oficială a serialului este: „De la site-ul de lifestyle și wellness goop vine The goop Lab. Prezentat de Gwyneth Paltrow și Elise Loehnen, goop Chief Content Officer, serialul va avea șase episoade care va ghida spectatorul cu dorințe aprinse de explorare și va sparge bariere în explorarea unor subiecte de wellness. Episoadele de 30 de minute vor beneficia de prezența unor doctori, cercetători, practicieni ai medicinei alternative și alți experți în sănătatea mintală, fizică, spirituală și sexuală. Serialul va vorbi despre subiecte precum substanțe psihedelice, terapii, plăcerea feminină, anti-aging, vindecarea cu energie și corpul uman”.

