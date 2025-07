Seriale foarte bune care au fost realizate de regizori de film

Sunt regizori care nu s-au limitat și și-au extins direcția artistică dincolo de lumea filmului, așa că și-au pus semnătura și când vine vorba de seriale care au excelat, unele dintre ele devenind clasice.

1. Twin Peaks

Twin Peaks este o capodoperă de serial regizată de David Lynch. Serialul debutează într-o notă destul de sumbră, mai exact odată cu uciderea Laurei Palmer și ancheta morții ei. Cadavrul ei este decoperit într-un lac, iar odată cu asta, ies la iveală și adevăratele personalități ale protagoniștilor.

2. The Kingdom

Lars von Trier a creat The Kingdom, o dramă medicală și cu accente horror formată din trei sezoane, în care rezidenții unui spital modern din Danemarca au parte de tot soiul de situații cărora nu le găsesc o explicație logică. Ei ajung la concluzia că acel loc este, de fapt, bântuit

3. Buffy the Vampire Slayer

Serialul Buffy The Vampire Slayer e creat de Joss Whedon. Pe lângă o poveste despre un grup de adolescenți, serialul o surprinde pe Buffy, personajul principal, o elevă de liceu din California de Sud, care nu acceptă să fie criticată de către bărbați și vrea să își depășească condiția. Ea este cea care are misiunea complicată de a pune capăt forțelor supranaturale.

4. Felicity

Regizorii J.J. Abrams și Matt Reeves sunt creatorii serialului Felicity, care a avut patru sezoane. Felicity este o tânără timidă și care e îndrăgostită în secret de Ben. Pentru că încă mai speră să aibă o șansă de a fi împreună, merge la aceeași facultate ca el, însă planurile ei nu coincid deloc cu realitatea de care are parte la fața locului, ajungând să fie implicată într-un triunghi amoros.

5. Freaks and Geeks

Regizorul Paul Feig a creat serialul Freaks and Geeks, în care sunt examinate întâmplările unor elevi de liceu, a căror viață nu e tocmai palpitantă. Acțiunea are loc la începutul anilor ’80, într-un liceu din Detroit, iar din distribuție au făcut parte Linda Cardellini, Jason Segel, James Franco, Seth Rogen și Samm Levine.

6. The Knick

Serialul TV The Knick e creat de Jack Amiel și Michael Begler și se desfășoară la începutul secolului al XX-lea, la spitalul Knickerbocker din New York. Protagonistul, medicul John Thackery, interpretat de actorul Clive Owen, se confruntă cu o mulțime de lupte interioare cărora trebuie să le facă față. The Knick a fost regizat de Steven Soderbergh, recunoscut pentru filmele Behind the Candelabra, Erin Brockovich și Traffic și a avut două sezoane.

7. The Strain

Guillermo del Toro, regizorul filmelor Nightmare Alley, The Shape of Water și Crimson Peak, a creat serialul The Strain alături de Chuck Hogan. Serialul, care a rulat între 2014 și 2017, i-a avut în rolurile principale pe Corey Stoll, Kevin Durand, David Bradley și Ruta Gedmintas și spune o poveste despre o epidemie misterioasă care pune stăpânire pe New York.

8. Sense8

Serialul Sense8 a fost creat de Lana și Lilly Wachowski și J. Michael Straczynski. Sense8 aduce în prim-plan povestea a opt persoane extrem de diferite de pe întreg globul care descoperă, printr-un fel sau altul, că sunt conectați telepatic, cu toate că se află la mii de kilometri distanță una de cealaltă și nici nu vorbesc aceeași limbă. Sense8 a rulat între 2015 și 2018 și a avut două sezoane.

9. Mindhunter

Doi agenți FBI, jucați de Jonathan Groff și Holt McCallany, sunt protagoniștii serialului Mindhunter, în care acțiunea se petrece la sfârșitul anilor ’70. Ei se folosesc de informațiile pe care le obțin de la criminalii în serie pentru a rezolva unele dintre cele mai terifiante crime. Pe parcursul activității lor, au întâlnit o mulțime de criminali și au explorat unele dintre cele mai tulburătoare părți ale psihicului uman. Serialul Mindhunter a avut două sezoane și a fost regizat de David Fincher, care și-a pus amprenta asupra regiei unor filme lăudate, precum Seven, Fight Club, Zodiac, Gone Girl și The Girl With the Dragon Tattoo.

10. The Sympathizer

Serialul The Sympathizer este adaptat după filmul cu același nume și are la bază romanul scris de Viet Thanh Nguyen și premiat cu Pulitzer. Park Chan-wook, cunoscut pentru regizarea filmelor Oldboy și Stoker și producerea filmelor Ah-ga-ssi, Heojil kyolshim și Bakjwi, a regizat și co-produs The Sympathizer. În acest serial este vorba despre un soldat înrolat în armata sud-vietnameză în timpul războiului din Vietnam, care fuge în Statele Unite și spionează o comunitate de refugiați pentru Viet Cong.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro