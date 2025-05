10 actori faimoși despre care probabil nu știai că au jucat în seriale din anii ’90

Câțiva actori care astăzi sunt cunoscuți în întreaga lume și și-au demonstrat talentul și versatilitatea în tot felul de proiecte, au jucat în seriale foarte apreciate din anii ’90.

1. Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris l-a interpretat pe un copil minune care devine medic la vârsta de 14 ani la Eastman Medical Center din Los Angeles în cadrul serialului Doogie Howser, M.D. Pe lângă viața sa de adolescent, el gestionează și viața ca medic. Pentru Neil Patrick Harris este un rol emblematic și rămâne în mintea fanilor datorită complexității sale.

2. Jessica Biel

Jessica Biel a jucat rolul unei tinere rebele, pe nume Mary Camden, în serialul 7th Heaven. Actrița a interpretat acest rol între 1996 și 2006, ca mai apoi să aleagă să părăsească serialul pentru a se dedica unor alte proiecte în actorie.

3. Claire Danes

Claire Daines a ajuns în atenția publicului datorită serialului My So-Called Life. A jucat-o pe Angela Chase, o studentă care devine majoretă într-o suburbie din Pennsylvania. Parcursul ei ilustrează așteptările și luptele interioare ale unei adolescente.

4. Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt l-a jucat pe Tommy Solomon, un extraterestru prins în corp de adolescent în serialul 3rd Rock from the Sun creat de Bonnie Turner și Terry Turner. De la această performanță, actorul a făcut un salt spectaculos către filme care au devenit clasice, (500) Days of Summer, Inception și Don Jon fiind câteva dintre exemple.

5. Leonardo DiCaprio

Luke Brower este numele personajului jucat de Leonardo DiCaprio în serialul Growing Pains creat de Neal Marlens. Actorul a interpretat rolul unui băiat fără adăpost, luat în grija familiei Seaver. În ciuda faptului că Leonardo DiCaprio nu a avut un rol principal, ci unul secundar, el a avut o prestație pentru care a fost apreciat, mai ales că avea 16 ani când a lucrat la serial.

6. Ryan Gosling

În cazul în care nu știai asta până acum, Ryan Gosling și-a făcut debutul în actorie în seria The All-New Mickey Mouse Club, unde și-a pus în valoare talentul la muzică alături de alte nume cunoscute industriei astăzi, cum ar fi Britney Spears, Christina Aguilera și Justin Timberlake.

7. Michelle Williams

Pe lângă James Van Der Beek, Katie Holmes, Mary Beth Peil, Joshua Jackson, serialul Dawson’s Creek a mai avut-o în distribuție și pe Michelle Williams, care a interpretat-o pe Jen Lindley. După ce a jucat între 1998 și 2003 în serialul care a avut în centrul său aventurile unor adolescenți, actrița s-a orientat către drame și filme romantice, precum Brokeback Mountain, Blue Valentine, My Week with Marilyn și Manchester by the Sea.

8. Reese Witherspoon

Atunci când avea 16 ani, Reese Witherspoon a lucrat la miniseria dramatică Return to Lonesome Dove, alături de Barbara Hershey, Jon Voight, Ricky Schroder și William Petersen. Actrița a interpretat-o pe Ferris Dunnigan, tânăra soție a lui Gregor Dunnigan, timp de patru episoade, după ce și-a făcut debutul în filmul The Man in the Moon din 1991 regizat de Robert Mulligan.

9. Ryan Reynolds

De la Deadpool și până la Just Friends, The Proposal și Definitely, Maybe, acestea sunt câteva dintre proiectele importante și consacrate din cariera lui Ryan Reynolds. Dar ce a reprezentat pentru el o adevărată rampă către celebritate a fost serialul Two Guys, a Girl, and a Pizza Place, unde l-a interpretat pe Berg.

10. Katherine Heigl

Katherine Heigl a devenit cunoscută de public prin prisma serialului Grey’s Anatomy, unde a jucat-o pe Izzie Stevens. Însă sunt puțini cei care știu că actrița și-a început cariera în actorie cu rolul Isabel Evans din serialul SF Roswell, despre felul în care își fac loc pe Pământ adolescenții extratereștri.

