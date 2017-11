Reguli pe care este bine sa le stabiliti pentru a avea o relatie sanatoasa

De obicei, inca din copilarie nu ne placeau regulile, insa pe parcurs probabil ti-ai dat seama ca acestea te ajuta in orice domeniu, chiar si cand vine vorba de relatii.

Desigur, s-ar putea sa te gandesti ca impunerea unor reguli va strica o relatie, insa din contra. Vei descoperi ca acestea va vor ajuta pe amandoi sa depasiti perioadele mai dificile. In plus, stabilirea unor limite este o metoda foarte buna pentru a va cunoaste. Respectand regulile fiecaruia, veti afla mai multe despre personalitatea voastra si, in acelasi timp, veti demonstra cat de mult va doriti sa fiti in aceasta relatie.

1. Reguli in privinta modului in care va certati

Oricat de mult ti-ai dori ca acest lucru sa se intample, te vei certa cu partenerul tau. Fie ca este vorba de un lucru insignificant sau de o problema majora, tot vor exista discutii in contradictoriu. Ce este important in astfel de situatii? Felul in care va certati.

Fiecare persoana reactioneaza diferit, insa cel mai bine este sa stabiliti impreuna cateva reguli. Daca tie nu iti place ca el sa schimbe subiectul atunci cand ii reprosezi ceva, spune-i asta. Partenerul tau ar vrea sa stea in liniste atunci cand este suparat? Stabiliti limite care va vor ajuta pe amandoi in momentele tensionate.

Felul si momentul in care va oferiti sfaturi

Atunci cand ai o relatie serioasa, orice decizie importanta este mai greu de luat. Cu toate acestea, s-ar putea ca nici tu, nici partenerul tau sa nu va doriti un sfat cateodata. Tocmai de aceea, stabiliti impreuna cand veti cere ajutorul si cum o veti face, fara sa va raniti unul pe altul. In plus, amintiti-va amandoi ca aveti pareri diferite, iar acest lucru este complet normal.

Cat de des vorbiti

Indiferent ca locuiti sau nu impreuna, trebuie sa stabiliti cateva reguli in ceea ce priveste comunicarea. Ce inseamna asta? Va trebui sa vorbiti deschis despre felul in care comunicati de obicei: preferati sa va dati mesaje sau e mai usor sa va sunati? Totodata, stabiliti si o perioada in care stiti ca veti ocupati, pentru a evita acele mici tensiuni (tu nu i-ai raspuns intr-un anumit timp si ai 10 mesaje sau invers).

Stabiliti ce inseamna pentru voi o relatie serioasa

Fiecare persoana are o perspectiva diferita cand vine vorba de relatii. Asa cum trebuie sa invatati cum se comporta fiecare, trebuie sa stabiliti amandoi daca aveti sau nu o relatie serioasa. Inseamna ca nu va mai vedeti si cu alte persoane sau partenerul doreste sa faceti schimb si de parolele de la conturile de socializare. Aceste informatii sunt importante pentru a va asigura ca amandoi va doriti acelasi lucru.

Ce sunteti dispusi sa faceti unul pentru celalalt

Sa faci ceva ce in normal nu te-ai gandi, doar pentru partenerul tau, poate fi un lucru simpatic, mai ales daca vorbim de activitati amuzante, insa atunci cand intervin principiile tale, trebuie sa stabilesti daca esti dispusa sa faci chiar orice pentru el. De exemplu, poate tu nu vrei sa renunti la cina saptamanala cu prietenele tale, in timp ce el nu ar avea nicio problema sa isi schimbe planurile pentru a se intalni cu tine.

Daca nu veti stabili astfel de limite, in relatie ar putea aparea o multime de certuri si, in final, pasiunea si iubirea ar putea fi inlocuita cu raceala si situatii tensionate.

Foto: Imaxtree