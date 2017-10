Limbajul corpului: 5 indicii care iti arata ca te place

Este imposibil sa aflam ce gandesc ceilalti despre noi, insa acest lucru ne intereseaza, mai ales atunci cand este vorba despre un tip pe care il placi. Ai vrea sa stii daca si el simte acelasi lucru si ajungi sa iti pui o multime de intrebari. Nu iti face griji, nu esti singura, asa ca ti-am pregatit 5 indicii care iti arata ca te place.

Probabil orice persoana si-a pus astfel de intrebari si, desi nu putem citi gandurile celorlalti, putem sa le analizam comportamentul. Evident, nu te gandi la lucruri la fel de complexe ca in serialul „Lie to me”, ci mici lucruri care pot spune destul de multe daca stii sa le analizezi.

Scapa de indoieli si intrebari, urmareste aceste 5 indicii care iti arata ca te place!

1. Isi ridica sprancenele

Se spune ca ochii sunt oglinda sufletului, asadar orice legatura romantica se poate vedea in privire. Daca observi ca el isi ridica sprancenele usor cand te vede sau in timpul conversatiei, asta inseamna ca este interesat de tine si de ceea ce ai de spus. In plus, ai putea sa te uiti si la pupile (intr-un mod discret, desigur). Daca acestea sunt dilatate, fie ia medicamente puternice (posibil ilegale), fie vede pe cineva care ii place.

2. Respira adanc

In primul rand, ar trebui sa stii ca si barbatii sunt atenti la modul in care arata la o intalnire. Partenerul tau probabil isi doreste sa faca o impresie buna, asadar fii atenta la respiratia lui. De fiecare data cand acesta respira adanc, acesta isi calmeaza emotiile, dar in acelasi timp, acest lucru il face sa para mai sublu. In felul acesta transmite, fara sa vrea, ca te poti baza pe el. Stiinta este amuzanta, nu?

3. Va sincronizati miscarile

Acest lucru nu trebuie sa il urmaresti doar la el, ci si la tine. Faptul ca va sincronizati miscarile arata ca exista chimie intre voi. Corpurile voastre vor face asta in mod natural atunci cand voi aveti mai multe lucruri in comun. Ce inseamna asta? Uita de emoji-uri ce par sa transmita idei si petreceti mai mult timp impreuna.

4. Isi inclina capul

Se pare ca oamenii au tendinta de a inclina capul atunci cand sunt interesati de un subiect sau de o persoana. Aceasta pozitie ofera un unghi mai bun si poate analiza mai bine buzele. In plus, atunci cand iti urmareste buzele, s-ar putea sa aiba in minte si sa te sarute.

5. Pozitia picioarelor

Felul in care barbatii isi tin picioarele pot fi un indiciu foarte bun. Daca are picioarele incrucisate cu o glezna pe genunchi, atunci acesta vrea sa iti arate ca se simte bine in pielea lui si in prezenta ta. Acest lucru arata din nou ca va simtiti confortabil unul in prezenta celuilalt, asadar poate fi destul de evident ca te place.

Cateodata barbatii fac gesturi care ii dau de gol, dar atunci cand nu ne putem da seama de ceea ce simte tipul alaturi de care am iesit la intalnire, poti avea in vedere si aceste indicii, sigur vor fi utile.

