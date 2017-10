Te iubeste nebuneste? Aceste semne il dau de gol

Exista insa multe semne subtile care tradeaza adevaratele sentimente ale unui barbat.

Nu este vorba de cadouri sau flori, ci despre lucruri care te vor face sa te simti precum cea mai speciala persoana din lume.

Amana orice moment de despartire

Chiar daca este vorba doar de despartirea de dimineata, atunci cand amandoi trebuie sa mergeti la birou, el te copleseste cu saruturi si imbratisari si iti spune cat de greu ii este atunci cand sunteti departe unul de celalalt. Si nu doar spune aceste lucruri, le simti ca sunt reale din modul in care se comporta fata de tine.

Face orice pentru a-ti fi alaturi la greu

Fie ca este vorba de faptul ca ti s-a stricat masina in miezul noptii sau ai nevoie de o persoana care sa te insoteasca la o programare la doctor – el este cel pe care te poti baza ca sa te ajute. Si nu o face sperand ca va obtine ceva in schimb, ci din simplul motiv ca vrea sa faca asta pentru tine.

Fiecare intalnire este deosebita

Chiar daca fluturii pe care ii simteai in stomac la inceputul relatiei voastre au mai disparut, fiecare intalnire cu el este speciala. Nu o sa iti vina sa crezi cat esti de norocoasa pentru ca ai alaturi o persoana care te copleseste cu aceeasi atentie ca atunci cand v-ati intalnit prima data.

Te suna doar ca sa iti spuna ca te iubeste

Nu este un gest exagerat si nu ar trebui sa te surprinda atunci cand ai alaturi un barbat care isi face timp ca sa te suna sau iti da mesaj doar pentru a-ti spune ce simte pentru tine. Este un simplu gest prin care iti transmite care ii sunt adevaratele sentimente, poate si o invitatie pentru o noua intalnire.

Nu exista probleme fara rezolvare

Orice cuplu trece prin momente mai tensionate, momente in care apar discutiile in contradictoriu, dar si problemele. In aceste cazuri, el va face orice ii sta in putinta pentru a gasi o rezolvare si o solutie cu care amandoi sa fiti de acord. Nu va ignora problemele care apar si acest lucru se datoreaza tocmai modului in care pretuieste relatia voastra.

Arata cat de mult te apreciaza

Si nu face aceste gesturi doar cand sunteti in privat. Este mandru ca te are alaturi si nu are probleme in a arata tuturor acest lucru. Apreciaza faptul ca esti partenera lui, apreciaza toate lucrurile pe care le faci, atat pentru el, pentru voi, cat si pentru tine, pentru dezvoltarea ta personala.

Il intereseaza cu adevarat viata ta

Nu refuza acele discutii care te au pe tine ca personaj principal, este preocupat de cariera ta, de diversele probleme care te pot afecta si chiar vine cu solutii ce pot fi de un real ajutor. Sunt lucruri care in mod normal plictisesc un barbat, insa cand la mijloc sunt sentimente reale, totul se schimba.

