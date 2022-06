Recomandări care te vor conduce către cariera potrivită

Parcursul tău în carieră nu va fi probabil liniar, așa că flexibilitatea îți poate fi cel mai bun partener. Cu cât poți adopta mai repede un mindset deschis și relaxat, cu atât mai repede te poți îndepărta de îngrijorarea că ai făcut alegeri proaste în carieră.

Text: Mihaela Pascari

Indiferent unde te afli în acest moment în călătoria ta profesională, următoarele sfaturi te pot ajuta să te apropii de alegerea unei cariere care este perfectă pentru tine:

Recomandarea nr. 1: Asigură-te că ești cu adevărat pregătit – emoțional și practic

Înainte de a te decide să-ți schimbi locul de muncă sau chiar cariera, trebuie mai întâi să te întrebi dacă te gândești la această schimbare din motivele corecte și nu doar pentru că ai o zi proastă. Trebuie să te asiguri că ești implicat în procesul de căutare a unui loc de muncă, că ești dispus și capabil să aplici pentru posturi vacante, să primești apeluri telefonice și să participi la interviuri de angajare.

Recomandarea nr. 2: Gândește-te la ce vrei cu adevărat de la următorul tău rol

Autoevaluarea este o abilitate critică, dar adeseori trecută cu vederea de mulți profesioniști atunci când încep să se gândească la găsirea unui nou loc de muncă. Acordă-ți timp pentru a evalua:

• Ce ai nevoie și ce vrei de la locul tău de muncă?

• Ce abilități și experiență ai de oferit?

• Ce tip de rol te interesează?

• Cu ce ​​tip de organizație te identifici?

Dacă vei avea răspunsurile vei articula mai clar fie recruiterilor, fie angajatorilor ceea ce vrei să obții de la următoarea mutare în carieră.

Recomandarea nr. 3: Fă-ți temele

Odată ce-ți este clar care este rolul și tipul de organizație pe care îl cauți, poți cerceta companiile și locurile de muncă disponibile care îndeplinesc criteriile tale și evaluează dacă acestea vor adăuga valoare CV-ului, carierei sau setului tău de abilități. Cercetează piața muncii pentru a afla ce oportunități sunt disponibile. Pentru sfaturi în acest sens, o opțiune bună este să cauți sfaturi aprofundate despre situația curentă a pieței, să afli ce organizații angajează și cât durează în prezent procesul de recrutare. Solicită orice actualizare de piață și informații despre salariu și înscrie-te pentru alerte de locuri de muncă care se potrivesc cu criteriile de joburi alese.

Recomandarea nr. 4: Continuă să înveți

Cu cât citești mai mult, cu atât vei ști mai multe lucruri. Cu cât înveți mai mult, cu atât vei ajunge în mai multe locuri. Întotdeauna există ceva mai mult de învățat sau ceva pe care te poți strădui să faci mai bine decât cei cu care concurezi pe același loc. Identifică aceste domenii, include învățarea continuă ca parte integrantă a căutării tale de locuri de muncă și păstrează-ți seturile de abilități la zi și actualizate.

Spre exemplu, dacă îți dorești o carieră în IT, atunci poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

• ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

• ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

• ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

• ai absolvit cel puțin 8 clase

• dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

• ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

• ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

• ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Recomandarea nr. 5: Alocă timp redactării CV-ului tău

Deși acest lucru poate părea de la sine înțeles, mulți profesioniști se pot împiedica de acest obstacol. Un CV bun ar trebui să fie bazat pe realizări și să vândă unui potențial angajator beneficiile angajării tale în echipa ta. Ar trebui să fie întotdeauna adaptat jobului pentru care aplici și să explice de ce ești persoana potrivită pentru acest rol. Gândește-te la CV-ul tău ca la un document de vânzare – trebuie să te vândă și unde poți adăuga valoare și convinge potențialii angajatori că va merita timpul lor să te intervieveze.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro