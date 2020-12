Prima impresie contează pentru tine? Ce să eviți dacă nu vrei să iasă un dezastru

Vei spune că prima impresie se poate repara ulterior, și așa este. Dar de ce să repari când poți foarte bine să previi? Iar din controlul acestei prime impresii să creezi o ocazie de a te dezvolta și a evolua din multiple puncte de vedere. Știm că oamenii sunt ființe sociale, care au nevoie de semenii lor alături ca să funcționeze optim și sănătos. Îți este teamă că prima impresie nu e în acord cu cine ești tu în interior? Iar în felul acesta ratezi ocazii de socializare? Ocazii de a lega prietenii sau obține job-uri și colaborări fructuoase? Relații sunt afectate? Poți lucra la acest aspect, important este doar să vrei.

Strângerea de mână fermă

Ok, în contextul pandemiei atingerile au deveni deja tabu, dar situația aceasta nu va persista la infinit. Așa că este bine să reții pentru viitor că o strângere de mână fermă denotă stimă de sine și încredere în sine ridicate, iar dacă este însoțită de un zâmbet impactul e cu atât mai benefic, deoarece transmite și deschidere.

Părerile agresive

Cu toții ovem opinii despre diverse lucruri, iar de multe ori părerile nu coincid. Dacă devii agresivă în exprimarea ideilor în care crezi, în final nu vei avea de câștigat. Transmiți ce ai de zis, fără să încerci să îi schimbi celuilalt părerea sau să i-o invalidezi în mod jignitor. Este în regulă să avem opinii diferite și să rămânem cu ele, fără ca discuția să devină o dezbatere cu iz de câștigarea puterii.

Nu privești persoana cu care discuți

Îți verifici constant telefonul, ori chiar îți vezi mailurile sau intri pe conturile de social media. Studiezi toate detaliile din încăpere, ești distrasă și pur și simplu nu pari prezentă. Da, poți fi dezinteresată de ce spune celălalt, plictisită, ori ești rușinată sau timidă. Dar este un gest de politețe să îți privești interlocutorul când stați de vorbă.

Felul în care arăți

Din nou, modul în care te prezinți fizic este un semn de respect nu doar față de tine, ci și față de celălalt. În era lucrului de acasă avem tendința să devenim comozi. Astfel încât la ședințele online purtăm haine de casă, chiar halate, avem părul abia pieptănat, pe scurt imaginea noastră nu are nicio legătură cu cea afișată dacă am fi mers la birou. Ok, cu echipa cu care lucrezi de multă vreme și aveți o intimitate, poate faci o excepție. Dar dacă ai un interviu pentru un nou loc de muncă, ședința se desfășoară cu persoane din alte echipe interne sau externe, ar fi indicat să îți organizezi imaginea adecvat contextului. Așadar atenție la underdressed, dar și la overdressed.

Spațiul personal…

… este un alt aspect devenit foarte sensibil în contextul pandemic. Avem nevoie de conectare umană, de oameni în jur. Și poate fără să îți dai seama ai tendința de a veni prea aproape de persoana respectivă, tocmai din prisma nevoii deprivate. Dacă până la debutul pandemiei acesta era un semn de intruziune, acum e chiar un semn de pericol, chiar dacă ai mască.

Uiți numele interlocutorului

Nu e nimic neobișnuit, dar pentru unii oameni poate fi un gest jignitor. Dacă ești în ședința online, e foarte simplu! Notezi numele pe o hârtie ori te uiți în căsuța sa video unde oricum este afișat. În interacțiunea live asociază numele respectivei persoane cu ceva. Poate cu un prieten pe care îl cheamă la fel, inițiala cu un obiect, floare etc.

Foto: PR

