Povestea unei fete care a pacalit toata lumea cu imaginile postate pe Instagram

Instagram poate fi o platforma perfecta pentru a-ti promova imaginea pe care vrei sa o prezinti lumii. Unele persoane stiu, insa, sa o foloseasca mai bine decat altii. O tanara artista a reusit sa provoace dinadins o multime de comentarii referitoare la narcisismul din mediul virtual. Amalia Ulman este artista de origine argentiniana care a venit cu ideea de a posta special poze cat mai controversate, pentru a face o expozitie in cadrul muzeului Modern Tate din Londra. Primele ei poze pareau sa fie genul tipic adolescentelor din Los Angeles, pozand in camere purtand doar lenjerie intima.

„Lumea incepuse sa ma urasca. La una dintre galeriile foto pe care le-am postat, mi s-a spus: ’Trebuie sa te opresti acum, pentru ca lumea nu te mai ia in serios’. Dintr-odata devenisem aceasta ’fata proasta’ pentru ca imi aratam posteriorul in poze”, a sustinut Amalia.

Viata ei personala, dar si cariera pareau ca se pierd usor-usor din cauza acestui proiect.

Dupa cinci luni, Amalia a postat o poza cu un trandafir, la care a pus descrierea „The End”, dupa care a explicat care a fost scopul totutror acelor serii de imagini controversate.

„Totul a fost planuit. Am petrecut o luna intreaga documentandu-ma. A fost un inceput, un climax si un sfarsit. Mi-am schimbat complet si garderoba. Am jucat un teatru: nu eram eu aceea”, a explicat artista.

Expozitia ei, ‘Excellences & Perfections’, va fi impartita in trei parti care portretizeaza stereotipurile pe care fetele le afiseaza pe retelele de socializare.

„A fost mai mult ca o satira. Am vrut sa dovedesc ca feminitatea este ca o constructie, si nu ceva biologic sau mostenit la orice femeie. Femeile au inteles scopul expozitiei mai mult decat barbatii. Ceea ce am vrut sa scot in evidenta este tot efortul pe care femeile il depun ca sa arate bine si ca feminitatea nu este un lucru cu care ne nastem, ci se invata pe parcursul vietii”, a incheiat Amalia.

Chiar daca la prima vedere poate parea o idee un pic iesita din comun, initiativa tinerei artiste este ceva original si poate fi un exemplu pentru o multime de fete care isi impartasesc viata privata pe Instagram sau pe orice alta retea de socializare.

Text: Petra Murariu

Foto: Instagram