Povestea copiilor care au crescut în sălbăticia din Delta Văcărești are premiera în Statele Unite

„Acasă', filmul care spune povestea copiilor care au crescut în Delta Văcărești până ce aceasta a devenit zonă protejată, este debutul regizoral al lui Radu Ciorniciuc și va avea premiera internațională în competiția de film documentar din cadrul celui mai cunoscut festival de film independent din Statele Unite ale Americii – Sundance Film Festival, care are loc în perioada 23 ianuarie – 2 februarie 2020.

Lungmetrajul românesc este unul din cele 12 titluri selectate pentru competiția internațională de film documentar a festivalului, din peste 14.000 de filme din întreaga lume. „Acasă' spune povestea unei familii care a trăit timp de 20 de ani în sălbăticia din Delta Văcărești, până când locul a căpătat statutul de zonă protejată – Parcul Natural Văcărești – primul parc natural urban din România.

Timp de patru ani, regizorul Radu Ciorniciuc a urmărit marea aventură prin care a trecut familia Enache: de la o viață în completă armonie cu natura în Delta Văcărești, la traiul plin de provocări din marea junglă urbană a capitalei.

Echipa filmului a dezvoltat, în același timp, și un proiect social la care au contribuit nenumărați specialiști și organizații umanitare. Cei 11 membri ai familiei au trăit izolați de societate: fără documente, fără educație sau acces la sănătate. Acum, toți cei nouă copii din familia Enache au acte, merg la școală, sunt văzuți în mod regulat de medici, iar adulții au locuri de muncă stabile.

„O bună parte din resursele pentru finanțarea proiectului social a venit din realizarea unei cărți la care echipa filmului a lucrat cot la cot cu copiii Enache. Cartea Acasă, un album cu fotografii făcute exclusiv de copiii din Delta Văcărești în primul an de tranziție la viața din oraș, a fost editată împreună cu publicația Decât o Revistă.', menționează Radu Ciorniciuc, regizorul filmului.

„Acasă este un film care reflectă nu doar viața unei familii, ci și o evoluție condensată a omenirii – din sânul naturii în mijlocul civilizației, de la sălbăticie la o societate evoluată, cu regulile, clișeele, presiunile și așteptările ei. Acasă ne arată cum ne privim unii pe alții, prin filtrele și valorile setate de modul în care ne-am format în societate sau în afara ei. Pentru că acasă' nu este o normă, ci are semnificații diferite pentru fiecare dintre noi.', completează Monica Lăzurean-Gorgan, producătorul filmului.

Documentarul regizat de Radu Ciorniciuc este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în co-producție cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda), cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, partener principal UiPath Foundation, cu sprijinul Televiziunii Române, Creative Europe, Cinelabs (Romania), Beep Studio (Cehia) și reprezentat internațional de distribuitorul Autlook Filmsales.

Radu Ciorniciuc este reporter special și regizor de film. Este unul dintre co-fondatorii Casei Jurnalistului, a realizat reportaje pentru The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, ZDF și a fost premiat național și internațional la Premiile Superscrieri (Superscrierea anului 2014), Royal Television Society UK (2014), Amnesty International UK (2014) și Harold Wincott Award for Business Economic and Financial Journalism (2016).

Foto: Mircea Topoleanu și Ana Ciocolatescu

