Niciodată prea târziu pentru Elton John. Un interviu cu R.J. Cutler, regizorul documentarului care surprinde retragerea unei legende

Documentarul Elton John: Never Too Late, de văzut pe Disney+, arată publicului încă o fațetă a unei legende, nu doar unul dintre cei mai populari cântăreți ai ultimelor decenii, dar și un artist aclamat de critici (deține prețiosul EGOT – trofee Emmy, Grammy, Oscar și Tony) și un activist neobosit împotriva HIV/SIDA. ELLE a stat de vorbă cu R.J. Cutler, care a co-regizat proiectul, alături de David Furnish.

Homepage  / Lifestyle / Portrete-Interviuri
  de  Ioana Ulmeanu
Niciodată prea târziu pentru Elton John. Un interviu cu R.J. Cutler, regizorul documentarului care surprinde retragerea unei legende

La vremea la care ajungeam să înțeleg cu adevărat care-i treaba cu muzica, Elton John relansa una dintre piesele sale clasice, Candle in the Wind. Scrisă inițial ca un omagiu pentru Marilyn Monroe, dar transformată pentru a-și comemora prietena, pe Lady Diana Spencer, și cântată cu lacrimi în ochi la Westminster Abbey, melodia a devenit coloana sonoră a unei tragedii care îndurerase toată planeta, nu doar o fată impresionabilă care mai credea încă în povești cu prințese – și a devenit cel mai bine vândut fizic single al tuturor timpurilor.

Îmi trecuseră până atunci pe la urechi, ajunse cu întârziere în eterul românesc, acordurile melancolice de la Nikita sau Sacrifice, repetate cu insistență la banchetele școlare, sau energica I’m Still Standing, care mă va ridica probabil de pe scaun și când voi ajunge la vârsta la care genunchii mei se vor împotrivi oricărei mișcări bruște. Și, desigur, coloana sonoră dramatică pentru The Lion King, care i-a și adus un Oscar. Am prins, deci, partea matură a carierei sale, și nici pomeneală să fi știut atunci de când se afla acest extraordinar artist în vârful clasamentelor, ce serie incredibilă de producții muzicale a putut să genereze, ce parteneriat fructuos avusese de-o viață deja cu Bernie Taupin, cel care îi scrie și astăzi versurile pieselor, sau ce tumult personal ascundea sub ochelarii extravaganți și ținutele flamboaiante.

De aceea apariția documentarului care îi este dedicat și care a fost co-regizat de R.J. Cutler alături de David Furnish, soțul lui Elton John, m-a bucurat enorm. Lansat curând după încheierea uriașului turneu de adio (de 330 de concerte) al artistului – singurul care să fi avut cel puțin o piesă în Top 10 în 6 decade consecutive –, filmul leagă cele cinci decenii de carieră, de la primul lui concert la Dodger Stadium până la ultimul, în același loc – deși, ca să fiu precisă, ar trebui să spun că sunt ultimele, pentru că a fost vorba despre trei concerte, toate sold out.

Chiar dacă documentarul marchează retragerea lui Elton John din turnee, asta nu înseamnă că artistul nu-și va continua activitățile creative. În ultimii 5 ani ne-a demonstrat că e în continuare, deși nu fizic, în formă. În 2019 a lansat filmul Rocketman, pe care l-a co-produs, dar și volumul autobiografic Me; colaborarea lui cu Dua Lipa, Cold Heart (PNAU Remix), a răsunat în toate cluburile și la toate radiourile în 2021, iar cea cu Britney Spears, Hold Me Closer, a marcat revenirea artistei în lumina reflectoarelor, după îndelungata ei bătălie pentru a-și recăpăta drepturile asupra propriei voci & vieți. Și asta pe lângă munca artistului de a susține artiști foarte tineri și aproape necunoscuți prin intermediul proiectului Rocket Hour, găzduit de Apple Music, sau de semnificativa sa activitate activistă și caritabilă. Elton John AIDS Foundation, inaugurată în 1992, a strâns și redirecționat de atunci peste 600 de milioane de dolari către organizații care se ocupă cu combaterea și prevenirea infectării cu HIV în toată lumea – inclusiv în România, unde primele proiecte de prevenire destinate bărbaților gay au fost finanțate și de el.

Totuși, retragerea unui artist de asemenea calibru din turnee – a susținut aproximativ 4.600 de concerte –, combinată cu mai recentele sale probleme de sănătate, nu are cum să nu fie acompaniată de un aer de tristețe și de gândul că, ei bine, până și marii artiști sunt muritori. Însă aceasta nu este, deloc, senzația pe care o dă vizionarea documentarului.

R.J.Cutler, co-regizorul proiectului (și al multor altora, precum The War Room, A Perfect Candidate, Billie Eilish: The Worlds a Little Blurry, The September Issue, The World According to Dick Cheney, Martha etc.), ne-a spus de unde vine senzația de proiect onest și plin de bucurie pe care o aduce filmul. „Cred că ce aduce bucurie în film este faptul că Elton este dovada vie a faptului că o viață onestă, trăită cu intenție, poate conduce la o fericire personală foarte reală și profundă. Și asta nu e doar ceva ce ne dorim toți, dar suntem și recunoscători să vedem întâmplându-se.”

Bucuria, trebuie spus, vine pe un fundal deseori întunecat, pe care Elton John nu s-a ferit să îl discute, să și-l asume și să-l arate și în alte proiecte ale sale: luptele sale cu dependența de alcool și droguri, o tentativă de suicid, dificultatea de a trăi o viață ascunsă ca bărbat gay, abuzurile severe suferite în copilărie, oglindite apoi în prima sa relație sentimentală serioasă, cu cel care îi era și manager – toate arată că, după ce magia reflectoarelor și a aplauzelor înceta, viața artistului nu era nici pe departe la fel de roz ca paietele sau pantofii strălucitori pe care îi arbora.

Poate că aceasta a și fost motivația lui R.J. Cutler de a se apropia de Elton John ca subiect. Primele sale documentare au vizat personaje puternice din viața politică, dar preocupările lui au virat și către pop icons precum Martha Stewart sau Billie Eilish. Întrebat ce l-a determinat să își mute atenția către acest domeniu, el spune: „E amuzant, pentru că eu nu cred că mi-am mutat atenția dintr-o parte în alta. Sunt doar un regizor care face filme despre lucruri care îi stârnesc curiozitatea. Iar Elton este unul dintre oamenii în legătură cu care am fost mereu curios. Când eram tânăr am fost cel mai mare fan al său. Știi cum e, încă de când eram un băiat, când începeam să înțeleg despre ce este lumea, atunci ieșeau acele albume ale lui Elton, chiar cele despre care vorbește pe larg și documentarul. Asta se întâmpla între 1970 și 1976, când Elton John a lansat 13 albume într-o perioadă de 5 ani, iar 7 dintre ele au ajuns direct pe locul întâi în topuri, ceea ce era nemaiauzit. Munca aceasta era extraordinară. Și am știut și că, dincolo de succesul său enorm, la vremea aceea era o persoană teribil de nefericită. Era dependent de droguri, nu dezvăluise că este gay și era singur. Până când și-a făcut coming out-ul, în 1976, atunci cred că a luat această cale a fericirii personale, a renunțării la droguri, și a mers către o viață împlinită, ceea ce include și viața lui de acum, alături de familia lui. Aceasta este povestea pe care am vrut să o transpunem în film. Este o poveste puternică și una pe care am fost încântat să o spun. Și David Furnish, cu care am co-regizat, a simțit la fel.”

Când lucrezi la un astfel de proiect care acoperă cariera și viața unui om care e, oricum, mai cunoscut decât cei mai mulți, pare că e nevoie să devii un fel de expert în persoana respectivă. Așa că am vrut să aflu dacă R.J. Cutler a aflat pe parcursul documentării sale ceva, un detaliu care să-l surprindă la subiectul său. „Ei bine, cred că ceea ce a fost surprinzător a fost că Elton își descrie, pe deplin corect, viața ca fiind plină de momente de mare noroc, de șanse, de hazard fericit. Dar, în același timp, vedem un bărbat care a știut ce vrea și a ales această cale în viață. A luat decizii curajoase în privința propriei vieți, decizii cu multe consecințe, pentru a trăi cea mai onestă și mai satisfăcătoare viață pe care putea s-o trăiască. Și asta este, cred, ceva ce aș spune că a fost revelator pentru mine făcând filmul.”

Unul dintre momentele surprinzătoare redate în documentar privește nu doar prietenia apropiată dintre Elton John și un alt uriaș artist, John Lennon, ci și concertul în care cei doi au împărțit scena, la Madison Square Garden, în 1974. Seara aceea, care a fost o surpriză pentru publicul venit să îl vadă pe Elton, avea să se dovedească semnificativă în mai multe privințe: a fost seara în care Lennon s-a împăcat cu Yoko Ono, primul concert al lui Lennon după multă vreme, dar și ultimul performance live al vieții sale, care avea să se încheie dramatic șase ani mai târziu. R.J. Cutler a avut norocul de a fi fost în public pentru acea împrejurare unică în istoria muzicii, și tocmai de aceea a încercat să redea sentimentele trăite atunci în proiectul său de astăzi.

„A fost o experiență extraordinară pentru mine”, spune el. „Eram un băiat de 13 ani, devenind adult, cum îmi place să zic, și a avut un impact uriaș asupra întregii mele ființe estetice, sincer să fiu. Concertul a fost spectaculos. Cele trei piese pe care le-au cântat împreună Elton și John Lennon au fost încântătoare. Madison Square Garden s-a cutremurat la propriu. Știi cum e, am fost de multe ori acolo la evenimente sportive uriașe și la concerte, și la fel și Elton, cu siguranță a văzut mult mai multe decât mine. Dar nici unul dintre noi nu a mai experimentat vreodată ceva care să semene cu acea noapte. Să recreăm acel moment pentru public a fost una dintre cele mai mari priorități ale noastre, pentru că, dincolo de toate lucrurile prin care trecea Elton în acei ani, a fost foarte important să arătăm și cum era pentru el pe scenă, când totul mergea minunat. Obișnuia să spună că cele două sau trei ore pe zi când era pe scenă nu ar putut fi mai fericit. Așa că, să arătăm bucuria aceea, să arătăm cum își făcea meseria, să arătăm o prietenie profundă, chiar o mare dragoste pe care o aveau unul pentru celălalt, să arătăm impactul lui Elton asupra vieții lui John, să explorăm tema mortalității mai mult, așa cum filmul o face cu siguranță, și cea a fragilității vieții… Nu știi niciodată, de pe o zi pe alta, ce se poate întâmpla. A fost foarte important să punem toate aceste idei în acea secvență care îi are în centru pe Elton John și John Lennon.”

Deși revelator, momentul care îl are în centrul atenției și pe Lennon este doar unul dintre cele foarte emoționante ale filmului. Un altul îi aduce discret în atenție pe cei doi copii pe care Elton John îi are cu David Furnish, care apar într-o conversație pe Facetime cu tatăl lor aflat în turneu, dar și, la finalul turneului, chiar pe scenă. E emoționant să îi vezi pe cei doi copii fericiți alături de părinții lor, ca o încununare a vieții lui Elton, marcată de abuzurile din propria familie. Și e cu atât mai emoționant și mai relevant pentru că cei doi sunt copiii unui cuplu format din persoane de același sex, poate inconștienți încă de faptul că servesc drept exemplu și demonstrație că nu contează ce gen au părinții care le acordă întreaga lor dragoste.

„Am construit filmul astfel încât să punem în contrast copilăria lui Elton și cea pe care el o oferă propriilor copii. Elton a spus că și-a trăit întreaga copilărie în frică și a jurat că va face tot ce-i stă în putere să se asigure că copiii lui nu vor simți frică nicicând, cu siguranță niciodată în copilărie. Iar lucrul minunat, cred, despre felul în care îi cresc Elton și David, este că relația lor de familie, relația lor cu Zachary și Elijah nu este portretizată drept parenting din partea unor persoane de același sex. Este pur și simplu parenting. Sunt arătați ca o familie. Când sunt toți pe scenă la Dodger Stadium, în fața a 70.000 de oameni, vezi dragostea pe care o împărtășesc. Vedem o familie. Ne vedem chiar propria familie sau, sperăm, familia la care aspirăm. Cred că asta este emoționant.”

În final, pentru că timpul alocat alături de regizor se aproprie de sfârșit, ajungem și la ultima întrebare: și anume, ce caută la persoanele despre care decide să facă un documentar? Ce calități? Ce îl interesează?

Cred că îmi caut un subiect prin intermediul căruia să explorez niște teme. Mă gândesc la filmele pe care le fac ca cinema, în primul și-n primul rând. Și cred că în același fel este pentru cei care au făcut filmul despre Bob Dylan care urmează să apară, sau Maestro anul trecut, sau Oppenheimer. Sunt filme despre oameni reali dar în același timp sunt cinema, sunt literatură, sunt artă. Explorează niște teme, niște personaje. Explorează evenimente care au avut consecințe, experiențe umane. La fel și cu acest film, a fost o ocazie să fac un film despre mortalitate și despre un bărbat care este un mare artist care și-a construit o viață anume. Și despre faptul că își ia la revedere de la acea viață pentru că a găsit fericirea pe care a căutat-o toată viața. Elton John a spus că, atunci când viața lui se va sfârști, nu ar vrea să îi scrie pe mormânt câte milioane de discuri a vândut, ci că a fost un tată bun și un soț bun și un prieten minunat. Aceasta este povestea filmului. Asta caut. Caut posibilitatea de a explora aceste teme în cinema.”

Foto: Sam Emerson, Ron Pownall, prin amabilitatea Disney+

Citește și:
EXCLUSIV: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce ideea de relație perfectă este cea mai sigură cale către nefericire
Lifestyle
De ce ideea de relație perfectă este cea mai sigură cale către nefericire
Bella Ramsey, despre maturizare într-o lume de nerecunoscut
Lifestyle
Bella Ramsey, despre maturizare într-o lume de nerecunoscut
10 seriale de neratat care sunt bazate pe întâmplări reale tulburătoare
Lifestyle
10 seriale de neratat care sunt bazate pe întâmplări reale tulburătoare
Te simți singură? Situații când prea multă socializare devine dăunătoare și nu mai e o resursă sănătoasă
Lifestyle
Te simți singură? Situații când prea multă socializare devine dăunătoare și nu mai e o resursă sănătoasă
Era tenebroasă AI
Lifestyle
Era tenebroasă AI
Perechi de actori care n-au avut o chimie electrizantă în comedii romantice și au dezamăgit publicul
Lifestyle
Perechi de actori care n-au avut o chimie electrizantă în comedii romantice și au dezamăgit publicul
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026. Mercur va intra în zodia Capricornului
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Cum arată camera din Shanghai unde s-au cazat Dana Rogoz și soțul ei. Crăciun inedit în China. „Vom sta câteva zile, apoi vom merge într-o zonă rurală”
Cum arată camera din Shanghai unde s-au cazat Dana Rogoz și soțul ei. Crăciun inedit în China. „Vom sta câteva zile, apoi vom merge într-o zonă rurală”
Ego.ro
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence
Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!”
Cum este Gică Hagi în rolul de bunic. Fiul său, Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri neașteptate: „E total schimbat!”
Marea Campioană a României a divorțat după 9 ani de căsnicie, iar acum a recunoscut cum se simte: „tot ce pot să spun este...”
Marea Campioană a României a divorțat după 9 ani de căsnicie, iar acum a recunoscut cum se simte: „tot ce pot să spun este...”
Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru. Imagini din locuința de poveste
Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru. Imagini din locuința de poveste
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce schimbată e Blu Jerusalema! Născută cu o malformație congenitală la față, fiica excentricului Gianluca Vacchi a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, dar s-a recuperat complet și e superbă
Ce schimbată e Blu Jerusalema! Născută cu o malformație congenitală la față, fiica excentricului Gianluca Vacchi a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, dar s-a recuperat complet și e superbă
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
catine.ro
Dacă te-ai născut în aceste luni, ai noroc în 2026. Vezi ce arată astrele
Dacă te-ai născut în aceste luni, ai noroc în 2026. Vezi ce arată astrele
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Peștii au șanse de câștig. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 decembrie 2025. Peștii au șanse de câștig. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce să mănânci dacă ai tiroidită Hashimoto. Sfaturile specialiștilor
Ce să mănânci dacă ai tiroidită Hashimoto. Sfaturile specialiștilor
Tradiții și obiceiuri în cea de-a treia zi de Crăciun. Ce este indicat să faci pe 27 decembrie în fiecare an
Tradiții și obiceiuri în cea de-a treia zi de Crăciun. Ce este indicat să faci pe 27 decembrie în fiecare an
Mai multe din lifestyle
Capcane mentale pe care să le eviți atunci când vrei să transformi recunoștința într-un obicei în cuplul sau familia ta
Capcane mentale pe care să le eviți atunci când vrei să transformi recunoștința într-un obicei în cuplul sau familia ta
Lifestyle

Ți se pare foarte important să îți manifești recunoștința sau gratitudinea, iar asta vrei să implementezi în familia ta. Unde greșești.

+ Mai multe
Misha Miller: "Vreau să fiu un artist care nu-și pierde energia și drive-ul"
Misha Miller: "Vreau să fiu un artist care nu-și pierde energia și drive-ul"
Lifestyle

Misha Miller este una dintre cele mai promițătoare voci din industria muzicală românească. Cu origini în Republica Moldova și un parcurs construit pe talent, muncă și ambiție, artista continuă să evolueze, păstrându-și autenticitatea și legătura cu rădăcinile grecești. Am vorbit cu ea despre toate aceste lucruri.

+ Mai multe
Filme care au dezamăgit fanii și au pierdut sume colosale după ce au fost lansate
Filme care au dezamăgit fanii și au pierdut sume colosale după ce au fost lansate
Lifestyle

În loc să genereze încasări fulminante, filmele acestea au pierdut sume consistente de bani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC